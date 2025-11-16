Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los arcos del acueducto que todavía se conservan en Zapata y que forman parte de algunas viviendas. J. R. C.

La triste historia de la que iba a ser la mayor obra hidráulica de Málaga

Carlos Gozalbes Cravioto recupera el abandono del proyecto del Puente del Rey, la fuente y el acueducto, una idea «faraónica» para llevar agua a la capital que nunca llegó a prestar servicio y del que todavía hay restos en Alhaurín de la Torre o Churriana

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:29

«Iba a tener 52 arcos, que ya son arcos, pero, finalmente, no se terminó». Así ejemplifica Carlos Gozalbes Cravioto, licenciado en Historia y arqueólogo, ... autor de algo más de dos centenares de artículos en revistas especializadas y prolífico ponente, lo que pudo ser y no fue el Puente del Rey que, en realidad, además de paso sobre un río, en este caso, el Guadalhorce, también debería de haber sido fuente y acueducto.

