La bandera de Melilla entregada a Alhaurín de la Torre. SUR

Tres metros cuadrados de Melilla en Alhaurín de la Torre

Izada la nueva bandera de la Ciudad Autónoma para recordar la importante presencia de vecinos procedentes del territorio norteafricano en el municipio del Valle del Guadalhorce

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:16

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, hizo llegar a Alhaurín de la Torre, el pasado mes de mayo, una bandera ... oficial del territorio norteafricano. Este pendón está destinado a sustituir al anterior, muy deteriorado, y ya luce en la avenida Ciudad de Melilla, una arteria que fue inaugurada a petición de la notable comunidad melillense del municipio, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en 2005.

