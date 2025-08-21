Tres metros cuadrados de Melilla en Alhaurín de la Torre

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, hizo llegar a Alhaurín de la Torre, el pasado mes de mayo, una bandera ... oficial del territorio norteafricano. Este pendón está destinado a sustituir al anterior, muy deteriorado, y ya luce en la avenida Ciudad de Melilla, una arteria que fue inaugurada a petición de la notable comunidad melillense del municipio, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en 2005.

La enseña, de 3 metros cuadrados, se eleva en un mástil de 6 metros de altura que, como explica el concejal José Manuel de Molina, responsable de Inventario en la Administración local, ha cambiado levemente su ubicación, en un punto en el que tiene menor desgaste, producido en gran medida por la cercanía de unos árboles.

Ampliar

En el emblema de la Ciudad Autónoma destaca el potente color azul celeste que tiene como fondo, junto con el escudo característico de la casa de Medina Sidonia.

La avenida de Melilla se encuentra entre las calles La Torre y Jovellanos, muy cerca de la plaza de España y equivale a la prolongación de la calle San Pablo, justo antes de su transformación en avenida del Barrio Viejo. Fue inaugurada el día de San Sebastián de 2008, hace más de 17 años, en un acto que contó precisamente con la asistencia de Imbroda, protagonista junto a Villanova del descubrimiento de la placa en aquel entonces.

Los dos políticos mantienen una gran relación personal, fruto de sus años como compañeros de trabajo en los años 70 en las instalaciones de la desaparecida fábrica Punto Industrial y su paso por el Senado, en la Legislatura 2000-2004.