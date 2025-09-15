Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las intervenciones artísticas realizadas en los muros del pueblo durante el festival. SUR

El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno

Desde 2016, el festival 'Art Tolox', que se celebra en septiembre, transforma este rincón malagueño en un escenario donde conviven poesía, moda, teatro y gastronomía, dejando nuevas huellas artísticas que permanecen en el municipio todo el año

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Tolox

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:26

Durante tres días de septiembre, un pequeño municipio de la Sierra de las Nieves se transforma en un laboratorio artístico a cielo abierto. Esculturas, murales, ... poesía, teatro, moda y música conviven en sus plazas y rincones, convirtiendo la vida cotidiana en una experiencia cultural compartida. Es 'Art Tolox', el Encuentro Internacional de Artistas que este año alcanza su novena edición, y que desde 2016 ha logrado algo insólito: transformar un pueblo en un museo vivo y permanente. Lo que comenzó como una iniciativa vecinal con apoyo del Ayuntamiento se ha consolidado en una cita que atrae tanto a artistas internacionales como a vecinos dispuestos a aportar su granito de creatividad.

