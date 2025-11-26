Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas. SUR

Sierra de Yeguas instalará 600 contadores ultrasónicos para mejorar el control del consumo

El Ayuntamiento invierte 300.000 euros en la modernización de la red, con el objetivo de detectar fugas y gestionar el agua de forma más eficiente

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Sierra de Yeguas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:01

Comenta

El Ayuntamiento de Sierra de Yeguas ha emprendido un ambicioso proceso de modernización de su sistema de control hídrico con el objetivo de obtener un ... conocimiento más preciso del consumo de agua en todo el término municipal. La inversión, que asciende a unos 300.000 euros, permitirá la instalación de alrededor de 600 nuevos contadores en distintos puntos de la localidad malagueña, situada en la comarca del Guadalteba. Con esta medida, el Consistorio pretende mejorar la eficiencia del servicio y reforzar la gestión de un recurso cada vez más escaso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  5. 5 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  6. 6 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  7. 7 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  8. 8 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  9. 9 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  10. 10 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sierra de Yeguas instalará 600 contadores ultrasónicos para mejorar el control del consumo

Sierra de Yeguas instalará 600 contadores ultrasónicos para mejorar el control del consumo