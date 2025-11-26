Sierra de Yeguas instalará 600 contadores ultrasónicos para mejorar el control del consumo

El Ayuntamiento de Sierra de Yeguas ha emprendido un ambicioso proceso de modernización de su sistema de control hídrico con el objetivo de obtener un ... conocimiento más preciso del consumo de agua en todo el término municipal. La inversión, que asciende a unos 300.000 euros, permitirá la instalación de alrededor de 600 nuevos contadores en distintos puntos de la localidad malagueña, situada en la comarca del Guadalteba. Con esta medida, el Consistorio pretende mejorar la eficiencia del servicio y reforzar la gestión de un recurso cada vez más escaso.

El equipo municipal explica que esta iniciativa responde a la necesidad de ejercer «un control más exhaustivo del gasto de este bien fundamental para la ciudadanía». Según trasladan desde el Gobierno local, uno de los principales objetivos marcados desde la llegada del nuevo equipo a la Alcaldía fue conocer con exactitud el uso real del agua en el municipio. La prolongada situación de sequía que ha afectado a la provincia y los episodios de consumo elevado en determinadas zonas impulsaron al Ayuntamiento a actuar con rapidez y buscar soluciones que permitieran una gestión más responsable y ajustada a las necesidades actuales.

El alcalde, Miguel Ángel Sánchez, recuerda que desde el primer momento detectaron «un gasto excesivo de agua y de manera descontrolada en algunos puntos del municipio», lo que llevó al equipo de gobierno a priorizar la modernización del sistema de medición. Antes de plantear cambios en las ordenanzas, señala, era imprescindible disponer de información precisa y fiable sobre el consumo. Por ello, el Consistorio se centró en buscar fuentes de financiación que permitieran acometer la renovación de los contadores sin sobrecargar las arcas municipales.

Para afrontar el proyecto, el Ayuntamiento contará con cerca de 200.000 euros procedentes del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de la Diputación de Málaga. A esta aportación se suman otros 100.000 euros gracias a una subvención solicitada a los fondos europeos Next Generation, de los cuales 20.000 serán aportados directamente por el propio Consistorio. Estas ayudas permitirán sustituir progresivamente el sistema actual por contadores ultrasónicos, dispositivos que funcionan mediante pulsos de ultrasonido que atraviesan la tubería y se reflejan en las partículas del agua. Los sensores incorporados en el aparato permiten una lectura más precisa y estable, reduciendo errores y facilitando la detección de anomalías.

La previsión municipal es que aproximadamente la mitad de los nuevos aparatos estén instalados durante el primer semestre de 2026, completándose la implantación del resto a lo largo del mismo año. Con ello, el Ayuntamiento busca no solo mejorar la calidad del servicio a los vecinos, sino también disponer de una herramienta eficaz para detectar fugas, consumos irregulares y posibles incidencias en la red.

En paralelo a la instalación de los nuevos contadores, el Consistorio ha llevado a cabo trabajos de impermeabilización en los depósitos municipales, una actuación clave para minimizar pérdidas y preservar un recurso tan valioso como el agua. Con este conjunto de medidas, Sierra de Yeguas da un paso significativo hacia una gestión más eficiente y sostenible, adaptada a los desafíos climáticos y a las exigencias actuales en materia de ahorro hídrico.