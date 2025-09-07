Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La senda fluvial del Genil, cada vez más cerca: Diputación financiará el proyecto en 2026

El corredor natural de 14 kilómetros entre Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos tendrá un presupuesto de 200.000 euros y se perfila como motor turístico y ejemplo de cooperación municipal

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cuevas Bajas

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:09

El proyecto de la senda fluvial del río Genil, que unirá a través de un corredor natural los municipios de Cuevas Bajas y Cuevas de ... San Marcos, está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Tras la reunión mantenida con el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, el alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, ha confirmado a este periódico que la institución provincial asumirá la financiación necesaria para ponerlo en marcha a partir de 2026.

