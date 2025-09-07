La senda fluvial del Genil, cada vez más cerca: Diputación financiará el proyecto en 2026

El proyecto de la senda fluvial del río Genil, que unirá a través de un corredor natural los municipios de Cuevas Bajas y Cuevas de ... San Marcos, está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Tras la reunión mantenida con el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, el alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, ha confirmado a este periódico que la institución provincial asumirá la financiación necesaria para ponerlo en marcha a partir de 2026.

Lara recordó que se trata de una iniciativa en la que llevan trabajando «desde hace varios años», con un anteproyecto ya redactado por Diputación y con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica. En estos momentos, explicó, se está ultimando el proyecto definitivo, que podría estar listo antes de final de año. «El presidente nos ha confirmado que para 2026 habrá financiación, de modo que una vez terminado el proyecto se podrá licitar y comenzar las obras lo antes posible», señaló el regidor.

La futura senda recorrerá unos 14 kilómetros paralelos al cauce del río Genil, partiendo del núcleo urbano de Cuevas Bajas y llegando hasta la entrada de Cuevas de San Marcos. El presupuesto, pendiente de actualización, rondará los 200.000 euros, según detalló el alcalde.

200.000 euros

Desarrollo turístico

Más allá de las cifras, Lara puso el acento en la importancia de este recurso para los vecinos y para el desarrollo turístico de la comarca. «Estos proyectos no son solo locales. Benefician a toda la provincia porque suponen un atractivo más ligado al turismo rural y de naturaleza, que cada vez tiene más demanda. Para mis vecinos es un servicio más para su uso y disfrute, pero también un aliciente para quienes deciden visitarnos», subrayó. El regidor insistió en que Cuevas Bajas, a apenas 45 minutos en autovía de la Costa del Sol, puede convertirse en un complemento perfecto para quienes buscan experiencias de interior: «Aquí ofrecemos naturaleza, vivencia y experiencia».

El alcalde destacó asimismo la buena sintonía entre los municipios de la Sierra Norte, más allá de los colores políticos. «La relación entre alcaldes y alcaldesas de esta zona siempre ha sido magnífica, y no es la primera colaboración que hacemos ni será la última», afirmó.

Como ejemplo, adelantó que ya se trabaja junto a Cuevas de San Marcos en la creación de un sistema compartido de bicicletas de alquiler, que permitirá a los visitantes desplazarse y dejar el vehículo indistintamente en cualquiera de las dos localidades.

Para Lara, esta senda fluvial representa algo más que una obra de infraestructura: es un ejemplo de cooperación y de aprovechamiento conjunto de recursos. «Una persona que viene a la Costa del Sol busca playa y ocio, pero también puede encontrar aquí rutas de naturaleza, turismo rural, aventura y deporte. Ofrecer ese paquete completo eleva la satisfacción del visitante y multiplica las oportunidades para nuestros pueblos», concluyó.