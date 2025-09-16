Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

SUR

Salen a la venta entradas para el Caminito del Rey entre el 2 de diciembre y el 22 de marzo de 2026

Ya han comenzado las obras de ampliación del Caminito del Rey, que instalará el mayor puente colgante de España

SUR

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:01

El próximo miércoles, 17 de septiembre, se pondrán a la venta las entradas para visitar el Caminito del Rey en las fechas comprendidas entre el ... 2 de diciembre de este año y el 22 de marzo de 2026. Se podrán adquirir a partir de las 10:00 horas en www.caminitodelrey.info por un precio de 10 euros para entradas generales o 18 euros para visitas guiadas. Se abrirán conjuntamente las ventas para público general y agencias de viaje.

