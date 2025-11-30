La ruta M-250 Almogía–Málaga incorpora una nueva parada en la Glorieta El Pandero

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga ha puesto en funcionamiento una nueva parada en las inmediaciones de la glorieta El Pandero, en ... la carretera MA-3402, tras la petición formulada por el Ayuntamiento de Almogía. La actuación busca reforzar la accesibilidad de los vecinos a los servicios de autobús interurbano, de modo que la línea M-250 Málaga–Almogía incorpore este punto dentro de su recorrido habitual. El anuncio se ha hecho público con el fin de facilitar la información a los usuarios. La medida ya está operativa.

La parada cuenta con dos puntos diferenciados, uno para cada sentido de circulación, según informó el Consorcio. Con esta distribución se pretende atender a los núcleos residenciales y urbanizaciones situadas a la entrada del municipio, que venían demandando una solución que acercara el transporte público a su entorno. La creación de este doble acceso facilitará la movilidad diaria hacia Málaga y el retorno a Almogía, lo que, a su vez, contribuirá a mejorar la eficacia del servicio.

El Ayuntamiento había trasladado al Consorcio la necesidad de disponer de una parada más próxima, puesto que la distancia a los puntos existentes dificultaba en ocasiones el uso del transporte interurbano. Al ampliarse el recorrido, la línea M-250 refuerza su cobertura y se adapta a las características del municipio, especialmente en aquellas zonas donde la demanda de transporte era más evidente. La iniciativa se enmarca en las actuaciones destinadas a fomentar un servicio de autobús más accesible, y ha sido recibida con satisfacción por las autoridades locales.

Dos postes

Para facilitar la identificación de la nueva parada, se han instalado postes homologados con la imagen corporativa del Consorcio, en los que se incluyen los horarios de paso por los principales núcleos del itinerario. También se incorpora información de contacto destinada a los usuarios que necesiten realizar consultas adicionales, de manera que la señalización contribuya tanto a la orientación como a la seguridad. El organismo metropolitano continúa trabajando en la modernización de la red y en la actualización de sus puntos de información.

Con esta actuación, el servicio interurbano entre Almogía y Málaga gana en proximidad y comodidad para los vecinos. La parada de la glorieta El Pandero se suma a las mejoras que el Consorcio viene aplicando en la red metropolitana, mientras que el Ayuntamiento confía en que esta medida anime a más residentes a utilizar el transporte público en sus desplazamientos diarios. Según destaca la entidad supramunicipal, la ampliación se ha diseñado para ajustarse a las necesidades reales de la ciudadanía. El servicio opera ya con normalidad en su recorrido actualizado.