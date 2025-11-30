Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Uno de los nuevos postes instalados en la glorieta El Pandero para señalizar la parada de la ruta interurbana M-250 Málaga–Almogía. SUR

La ruta M-250 Almogía–Málaga incorpora una nueva parada en la Glorieta El Pandero

El Consorcio de Transporte pone en servicio dos postes en ambos sentidos para mejorar la conexión con los núcleos y urbanizaciones de acceso al municipio.

Julio J. Portabales

Almogía

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:35

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga ha puesto en funcionamiento una nueva parada en las inmediaciones de la glorieta El Pandero, en ... la carretera MA-3402, tras la petición formulada por el Ayuntamiento de Almogía. La actuación busca reforzar la accesibilidad de los vecinos a los servicios de autobús interurbano, de modo que la línea M-250 Málaga–Almogía incorpore este punto dentro de su recorrido habitual. El anuncio se ha hecho público con el fin de facilitar la información a los usuarios. La medida ya está operativa.

