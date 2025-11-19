Casi una veintena de jóvenes rondeños representarán a Málaga en el Parlamento andaluz

Diecisiete menores pertenecientes al Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia (CLIA) de Ronda participarán el próximo 20 de noviembre en la sesión extraordinaria ... organizada en el Parlamento de Andalucía con motivo del Día Mundial de la Infancia. La delegada municipal de Educación y Derechos Sociales de Ronda, Cristina Durán, ha explicado que esta presencia supone un reconocimiento al trabajo desarrollado por el Ayuntamiento en los dos últimos años, desde la puesta en marcha del consejo, una iniciativa impulsada conjuntamente por las delegaciones de Juventud y Educación.

El CLIA de Ronda representará a la provincia de Málaga en un encuentro autonómico que reunirá a grupos de menores de otras localidades andaluzas. Según ha detallado Durán, además de Ronda estarán presentes jóvenes de Roquetas de Mar (Almería), Chipiona (Cádiz), Villanueva de Córdoba (Córdoba), Churriana de la Vega (Granada), Baños de la Encina (Jaén) y Fuentes de Andalucía (Sevilla), junto a miembros del Consejo Provincial de Huelva. Los 17 participantes rondeños acudirán acompañados por el delegado municipal de Juventud, Jorge Fernández, y por la propia responsable de Educación, que acompañarán al grupo durante la jornada parlamentaria.

La celebración del Día Mundial de la Infancia, impulsada por UNICEF, coincide con el aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño anunciada en 1989, así como con el recuerdo de la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959. Ambas efemérides han situado esta fecha como un momento destinado a promover el bienestar, la participación y la protección de la infancia a nivel internacional. En este contexto, el Parlamento de Andalucía organiza cada año una sesión extraordinaria en la que los menores toman la palabra para exponer sus preocupaciones y trasladar propuestas a los representantes institucionales.

Derechos de la infancia

En el caso de Ronda, la delegada ha destacado que el CLIA ha centrado sus últimas reuniones en la reflexión sobre los derechos de la infancia en el entorno digital, un tema que los propios integrantes han considerado prioritario. Las sesiones de trabajo, que se celebran los miércoles en la Casa de la Juventud, han servido para analizar el impacto del uso de móviles, tabletas, videojuegos y redes sociales en la vida cotidiana de niños y adolescentes. Durán subraya que este enfoque parte de la propia experiencia del grupo, que ha querido poner el acento en los riesgos asociados a la tecnología y en la necesidad de reforzar la seguridad digital.

La intervención de los jóvenes rondeños en el Parlamento girará en torno al lema 'Enciéndete por los derechos de la infancia en el entorno digital'

La intervención de los jóvenes rondeños en el Parlamento girará en torno al lema 'Enciéndete por los derechos de la infancia en el entorno digital', con el que buscan concienciar no solo a otros menores, sino también a familias, educadores y responsables institucionales. Según la delegada, el objetivo es trasladar propuestas concretas para mejorar la protección de la infancia en el ámbito tecnológico y promover un uso más seguro y responsable de los dispositivos electrónicos. La sesión podrá seguirse en directo a través de un enlace que se facilitará desde el Ayuntamiento.

Durán ha concluido señalando que el Consistorio quiere «dar voz y protagonismo» a los niños y adolescentes de Ronda y que trabajar en esta línea permitirá avanzar hacia el objetivo municipal de ser reconocida como Ciudad Amiga de UNICEF, una distinción que valora el compromiso de las instituciones locales con los derechos de la infancia y que Ronda aspira a obtener.