Cristina Durán, delegada municipal de Educación y Derechos Sociales, junto a la presentación del XVII Pleno Infantil que se celebrará en el Parlamento de Andalucía. SUR
SUR Ronda

Casi una veintena de jóvenes rondeños representarán a Málaga en el Parlamento andaluz

Participarán en la sesión del Día Mundial de la Infancia, donde presentarán propuestas sobre el uso seguro de la tecnología dentro del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:24

Comenta

Diecisiete menores pertenecientes al Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia (CLIA) de Ronda participarán el próximo 20 de noviembre en la sesión extraordinaria ... organizada en el Parlamento de Andalucía con motivo del Día Mundial de la Infancia. La delegada municipal de Educación y Derechos Sociales de Ronda, Cristina Durán, ha explicado que esta presencia supone un reconocimiento al trabajo desarrollado por el Ayuntamiento en los dos últimos años, desde la puesta en marcha del consejo, una iniciativa impulsada conjuntamente por las delegaciones de Juventud y Educación.

