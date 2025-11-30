Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Representantes municipales y agentes de la Policía Local visitan la parcela de la barriada de la Feria donde se trasladará el depósito municipal de vehículos. SUR
SUR Ronda

Ronda trasladará el depósito municipal de vehículos desde el casco histórico a la barriada de la Feria

El Ayuntamiento alcanza un acuerdo con el propietario de una parcela situada frente a los juzgados y la Comisaría para reubicar el servicio y reducir el tráfico en el entorno del antiguo colegio de El Castillo

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:32

Comenta

El Ayuntamiento de Ronda ha confirmado el traslado del depósito de vehículos de la grúa municipal desde el actual aparcamiento del antiguo colegio de El ... Castillo hasta una parcela situada en la barriada de la Feria. El cambio supone sacar este servicio del corazón del conjunto histórico, donde se encuentra en estos momentos, para instalarlo frente al edificio que alberga los juzgados y la Comisaría de la Policía Local, así como otras dependencias municipales ubicadas en el mismo inmueble. Con esta decisión, el Consistorio pretende reorganizar el uso del espacio público y mejorar la accesibilidad a un servicio que, según reconocen, genera un movimiento constante de vehículos.

