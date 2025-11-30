Ronda trasladará el depósito municipal de vehículos desde el casco histórico a la barriada de la Feria

El Ayuntamiento de Ronda ha confirmado el traslado del depósito de vehículos de la grúa municipal desde el actual aparcamiento del antiguo colegio de El ... Castillo hasta una parcela situada en la barriada de la Feria. El cambio supone sacar este servicio del corazón del conjunto histórico, donde se encuentra en estos momentos, para instalarlo frente al edificio que alberga los juzgados y la Comisaría de la Policía Local, así como otras dependencias municipales ubicadas en el mismo inmueble. Con esta decisión, el Consistorio pretende reorganizar el uso del espacio público y mejorar la accesibilidad a un servicio que, según reconocen, genera un movimiento constante de vehículos.

La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, explicó que la parcela seleccionada es de titularidad privada, motivo por el cual el Ayuntamiento ha debido alcanzar un acuerdo con su propietario para poder ejecutar el proyecto. Según detalló, dicho acuerdo permite al Consistorio disponer del suelo necesario para habilitar las instalaciones del depósito en esta nueva ubicación. Fernández subrayó que este paso era imprescindible para avanzar en una iniciativa que llevaba tiempo sobre la mesa y que pretende solucionar los problemas derivados de mantener el servicio dentro del casco histórico. El entendimiento alcanzado permitirá poner en marcha las actuaciones precisas sin mayores dilaciones.

Acceso al deposito

Entre los objetivos señalados por el equipo de gobierno se encuentra facilitar el acceso al depósito tanto a los profesionales que prestan el servicio como a los propietarios de los vehículos retirados por la grúa. En la ubicación actual, situada en pleno conjunto histórico, las calles estrechas y la presencia constante de peatones dificultan las maniobras de entrada y salida. Este flujo de tráfico, según remarcó la alcaldesa, genera molestias que se pretende evitar con el traslado. La nueva localización, en un área más amplia y de fácil acceso, permitirá un funcionamiento más ordenado del servicio. Además, los responsables municipales afirman que esta medida contribuirá a preservar la tranquilidad y el valor patrimonial de la zona monumental.

Durante la visita al futuro emplazamiento del depósito, Fernández estuvo acompañada por el concejal de Tráfico, Jorge Fernández, por la delegada municipal de Seguridad Ciudadana, Alicia López, y por responsables de la Policía Local de Ronda. Los representantes municipales analizaron sobre el terreno las características de la parcela y las necesidades que habrá que cubrir para su adecuación. Aunque no se ofrecieron detalles técnicos, sí se insistió en que el traslado permitirá reorganizar mejor el funcionamiento del servicio de grúa, que actualmente opera en un espacio con limitaciones. La presencia de los mandos policiales responde al papel que juega la Policía Local en la gestión y supervisión del depósito de vehículos.

Por otra parte, el traslado del depósito permitirá avanzar en el futuro uso del antiguo colegio de El Castillo, donde la cadena hotelera Catalonia prevé instalar su tercer establecimiento en Ronda. Tras la apertura del Hotel Catalonia Ronda y del Hotel Catalonia Reina Victoria, la firma tiene proyectada una nueva infraestructura turística en este enclave. Aunque no se ofrecieron más detalles sobre plazos o características del proyecto, el Ayuntamiento recuerda que la actuación está prevista y que el traslado del depósito facilita que el edificio pueda destinarse al uso planteado. Esta transformación del inmueble se enmarca en las actuaciones de puesta en valor de distintos espacios del municipio.

En conjunto, el Consistorio defiende que el traslado del depósito responde tanto a criterios funcionales como de ordenación urbana. La medida, insisten, busca mejorar la operatividad del servicio, liberar el casco histórico del tránsito asociado a la grúa municipal y permitir que el antiguo colegio pueda acoger el futuro hotel anunciado. De este modo, se pretende compatibilizar la prestación de servicios públicos con la actividad económica y turística de la ciudad, siempre en un marco de respeto al patrimonio y al entorno urbano.