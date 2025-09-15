La Junta invierte 2,7 millones en caminos rurales de la Serranía de Ronda y avanza en la EDAR de Benalauría

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, visitó este lunes el Ayuntamiento de Benalauría, donde mantuvo un encuentro con el alcalde, Cristóbal Díaz. ... En su intervención, destacó la apuesta de la Junta de Andalucía por reforzar las infraestructuras rurales con inversiones que superan los 2,7 millones de euros en la Serranía de Ronda durante 2025. Estas actuaciones se centran principalmente en la mejora de caminos públicos y en proyectos hidráulicos como la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio.

2,7 millones de euros

Navarro subrayó que estas obras representan «una apuesta histórica por el desarrollo económico, el empleo y la calidad de vida en los pueblos de nuestra provincia». La representante autonómica incidió en que unas comunicaciones en buen estado son esenciales para el día a día de agricultores y ganaderos, pero también para frenar la despoblación y favorecer la fijación de población en el medio rural.

Entre las actuaciones en marcha, la delegada puso en valor los proyectos impulsados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, financiados íntegramente por la Junta al estar declarados de interés general. En la Serranía de Ronda y la Sierra de las Nieves se ejecutan 17 intervenciones en otros tantos municipios, con un presupuesto global de 1,75 millones de euros. En el conjunto de la provincia, la cifra asciende a 40 proyectos aprobados y una inversión de 4,22 millones de euros.

Obras de emergencia

Navarro recordó también las obras de emergencia llevadas a cabo tras las danas de finales de 2024 y las borrascas de 2025, que provocaron daños en más de 200 caminos rurales. En toda Andalucía estas intervenciones suman más de 9 millones de euros, mientras que en la provincia de Málaga alcanzan los 5,54 millones para reparar un total de 136 caminos. Solo en la comarca de Ronda, las actuaciones declaradas de urgencia ascienden a 976.952 euros para la reparación de 29 vías afectadas por las intensas lluvias.

Ampliar Reunión en Benalauría. SUR

Benalauría ha sido uno de los municipios más beneficiados por estos planes, con una inversión cercana a los 300.000 euros desde 2019. Navarro detalló que este año el Ayuntamiento tiene comprometidos más de 113.000 euros en obras de caminos rurales. Entre ellas, la reposición y estabilización del firme del camino del Bailadero, con un presupuesto de 75.000 euros, y la reparación de los caminos del Bailadero y del Carrascal, que cuentan con más de 38.200 euros procedentes del plan de emergencias tras los temporales.

A esta inversión se suman los casi 180.000 euros en fondos Leader recibidos por el municipio desde 2019, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014/2022, cofinanciado por el FEADER. De esa cantidad, un 89% (cerca de 160.000 euros) se ha destinado a la reparación de caminos rurales a través del Plan Repara II, lo que confirma la continuidad de las ayudas en este ámbito.

La EDAR

Durante la visita institucional, Navarro y el alcalde abordaron también la situación del proyecto de agrupación de vertidos y la futura EDAR de Benalauría, declarado de interés autonómico. Esta infraestructura, con un presupuesto estimado de 2,2 millones de euros, se encuentra en fase de redacción. La delegada aseguró que su construcción «pondrá fin a una deuda histórica que mantuvieron anteriores gobiernos autonómicos con esta localidad», al tiempo que permitirá garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad de las aguas en la comarca.

Con estas actuaciones, la Junta de Andalucía refuerza su compromiso con el medio rural de la provincia de Málaga, combinando inversiones en comunicaciones agrarias, planes de emergencia y proyectos hidráulicos destinados a mejorar la vida diaria de los vecinos y el futuro de las explotaciones agrícolas y ganaderas.