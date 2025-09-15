Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, conversa con el alcalde de Benalauría, Cristóbal Díaz. SUR

La Junta invierte 2,7 millones en caminos rurales de la Serranía de Ronda y avanza en la EDAR de Benalauría

La delegada Patricia Navarro pone en valor la rehabilitación de vías dañadas por las borrascas y el refuerzo de infraestructuras hidráulicas en la comarca malagueña

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Benalauría

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:52

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, visitó este lunes el Ayuntamiento de Benalauría, donde mantuvo un encuentro con el alcalde, Cristóbal Díaz. ... En su intervención, destacó la apuesta de la Junta de Andalucía por reforzar las infraestructuras rurales con inversiones que superan los 2,7 millones de euros en la Serranía de Ronda durante 2025. Estas actuaciones se centran principalmente en la mejora de caminos públicos y en proyectos hidráulicos como la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio.

