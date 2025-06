La Serranía de Ronda también quiere subirse al tren

El corte el pasado marzo de la carretera A-397 entre Ronda y San Pedro debido al desprendimiento provocado por las lluvias y el consecuente ... perjuicio, económico y social, para los miles de personas que utilizan a diario la denominada 'carretera del pan' evidenció la debilidad y las carencias de la comarca en materia de comunicaciones, lo que condiciona y lastra el desarrollo de la zona en términos de competitividad, de oportunidades de empleo o de crecimiento poblacional. Desde este incidente se han sucedido en diferentes foros –incluida una multitudinaria manifestación en la Ciudad del Tajo– las reclamaciones de una mejora de las comunicaciones no sólo en materia viaria, sino también ferroviaria.

Y es que esta comarca del interior de Málaga, al igual que ha sucedido en zonas similares de otras provincias españolas, ha visto cómo en los últimos años han disminuido los servicios y las frecuencias de los trenes o se ha apostado por el transporte ferroviario de mercancías en detrimento del de pasajeros. En este escenario y en un contexto donde los organismos internacionales instan a los estados a apostar por una movilidad sostenible como la que representa el ferrocarril para reducir las emisiones de CO2 –de ahí la que la UE esté dejando de financiar las construcción de carreteras– y donde el reclamado proyecto del tren litoral entre Nerja y Algeciras se encuentra en fase de estudio de viabilidad por parte del Gobierno, representantes políticos, empresariales y expertos coinciden en que la Serranía de Ronda también se tiene que subir al tren como uno de los motores clave para seguir avanzando y luchar contra la despoblación.

Así lo expusieron los alcaldes de Ronda, Maripaz Fernández (PP), y Arriate, Francisco Javier Anet (PSOE), la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, el secretario general de la Asociación de Empresarios de la Pequeña y la Mediana Empresa de Ronda y Campillos-Guadalteba (Apymer), Antonio Palma, y el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Carlos Miró durante el encuentro organizado esta semana por SUR para abordar los retos y fortalezas de la comarca.

Ferrocarril Aumentar la frecuencia y servicios y mejorar las conexiones

Los intervinientes convinieron en que se debe aumentar la frecuencia y los servicios de los trenes que discurren por varios municipios de la comarca donde hay paradas así como mejorar la conexión entre Ronda con el nodo ferroviario de Santa Ana (Antequera).

«El ferrocarril durante la Covid perdió muchos de los trenes que hacían parada en Ronda y los pueblos de la comarca y se ha convertido prácticamente en un tren de mercancías. Creo que se debe priorizar la movilidad de las personas por tren. Cuando era estudiante iba a Granada en tren, ahora no puedo, tengo que bajarme en Santa Ana, no tiene sentido», afirmó Fernández. Mientras que Navarro recordó que algunos ingenieros sostienen que el tren entre Málaga y Ronda «podría convertirse en una línea de Cercanías más y conectar ambas ciudades en 40 minutos con unas obras para reducir una serie de curvas que hay en el trazado de esa conexión ferroviaria» y denunció que la Serranía no es ajena «al abandono inversor» del Gobierno en la provincia.

Por su parte, Miró sostuvo que hasta ahora el Estado «no ha atendido debidamente» las comunicaciones ferroviarias de Ronda y su integración en la red de altas prestaciones y recordó que el eje Algeciras-Zaragoza –que discurre por la comarca de Ronda– es «demasiado potente como para exclusivizarlo» en el transporte de mercancías. «No parece lógico que una comarca de esta importancia siga siendo olvidada dentro de las inversiones y que el gran eje ferroviario Algeciras-Zaragoza sea excluyente al no contemplar unas comunicaciones que podrían sencillamente resolverse con unas inversiones ínfimas para mejorar el trazado o los servicios prestados entre Ronda y Santa Ana, cuya conexión es fundamental», manifestó el ingeniero.

Palma consideró que dentro de las «urgentes» mejoras de las infraestructuras de comunicación que necesita la comarca es necesario actuar en el ferrocarril, mientras que Anet añadió que además de la electrificación que se está haciendo en la línea entre Santa Ana y Algeciras, se deben mejorar las conexiones para que «merezca la pena» para los vecinos de la Serranía de Ronda y de la limítrofe Sierra de Cádiz.

Carreteras De la esperada autovía a mejorar la conexión con la Costa del Sol

La autovía a Ronda es uno de los proyectos largamente esperados por los habitantes de la comarca por lo que supondría en cuanto a acortar los tiempos de desplazamiento y de mejora de la seguridad. Su construcción es una reivindicación en la que coincidieron los cinco participantes en el foro de este periódico, donde también pusieron sobre el tapete que la orografía de la comarca dificulta y hace más complejo acometer las infraestructuras.

Patricia Navarro reiteró que no van a dejar el proyecto de la autovía porque es «un compromiso» del gobierno de la Junta y de su presidente, Juanma Moreno, y recordó que se está trabajando con actuaciones como las obras del primer tramo de desdoblamiento de la autovía del Guadalhorce por 52 millones que «está a punto de adjudicarse», al tiempo que está en licitación el siguiente tramo, se ha adjudicado la reordenación de los accesos a Ronda y se pretende que el desdoblamiento de la A-367 (conecta la capital de la Serranía con la autovía del Guadalhorce) se desdoble «en una serie de kilómetros que queremos que sean los máximos posibles y en un horizonte temporal lo más cerca posible».

«Hay millones de razones para tener esa autovía porque para cualquier persona que vaya o venga a Málaga que se acorte el trayecto en quince o veinte minutos le va a suponer un mundo porque ahorra en tiempo, gana en seguridad y calidad de vida y sale beneficiado económicamente», sostuvo Francisco Javier Anet, mientras que Mari Paz Fernández recalcó que «no vamos a renunciar a la autovía».

En materia viaria la reivindicación no se circunscribe a la autovía, sino también a la mejora de las conexiones con la Costa del Sol y con las provincias limítrofes de Cádiz y Sevilla. «Se necesitan inversiones para salir de la situación que tenemos heredada desde hace cincuenta años», reclamó Antonio Palma.

A este respecto, Carlos Miró expuso que las diferentes esferas administrativas deben asumir sus responsabilidades en esta materia con inversiones «permanentes»: la Diputación en las carreteras más locales que articulan la comarca y la Junta con la autovía, la restitución de la A-397 que conecta con la Costa del Sol y con actuaciones en esta carretera que mejoren la seguridad y el trazado.

Fortalezas Turismo, agroindustria y entorno natural

Los intervinientes rechazaron esa percepción que puede transmitirse externamente de que el desarrollo de la comarca no ha ido acompasado al de otras zonas de la provincia. «Hemos avanzado muchísimos y somos ahora mismo una marca; la marca Ronda existe», aseguró la alcaldesa de la Ciudad del Tajo. Una idea en la que redundó la delegada de la Junta, quien calificó a la Serranía como la «joya de la corona en términos de patrimonio natural» de Málaga.

Por su parte, el representante de los empresarios, coincidiendo en que «no hay un subdesarrollo respecto a nadie» sí admitió que a la comarca «le cuesta un poquito más». «¿Comparar Antequera con Ronda? Es complicado porque no tenemos el mismo soporte geográfico. No es lo mismo desarrollar infraestructuras en una zona llana y con buena accesibilidad que hacerlo sobre una geografía y geología más complicada como la nuestra», añadió. Mientras que el regidor de Arriate redundó en que «nos desarrollamos a un nivel diferente a otros territorios ya sea por la orografía o por la falta de comunicaciones con la capital, la Costa del Sol, Sevilla o Cádiz, lo que nos perjudica gravemente».

Eso sí, los cinco incidieron en las fortalezas y las potencialidades que tiene la Serranía de Ronda para seguir creciendo y desarrollándose a través del turismo, la agroindustria y las oportunidades que ofrece el entorno natural –varios municipios de la comarca forman parte del Parque Nacional Sierra de las Nieves–, unido a factores como la calidad de vida, unos precios de la vivienda y del suelo industrial más bajos que en la capital y las zonas costeras y la capacidad tecnológica para atender la demanda del teletrabajo.

«Tenemos un entorno natural maravilloso, donde lógicamente el turismo es uno de nuestros factores más importantes, pero también la agricultura y la ganadería, que es un sector muy importante para nosotros», afirmó Maripaz Fernández, quien aludió a que se han superado los dos millones de visitantes a las ciudad; se están desarrollando nuevos proyectos hoteleros que generan empleo e inversión, al tiempo que está creciendo el número de pernoctaciones de los visitantes; que actualmente se cuenta con 25 bodegas que pueden visitarse aunando el turismo con el sector primario; y que la comarca es «polo de atracción de lo natural y del medioambiente». «En torno a estos sectores tenemos grandes oportunidades», apostilló.

Su homológo Francisco Javier Anet insistió en que «a nivel medioambiental somos una referencia» en Andalucía y añadió que cada uno de los municipios de la comarca tienen unas particularidades que «nos hacen especiales y diferentes, pero necesitamos de muchas mejoras para que las potencialidades podamos llevarlas a cabo».

«La comarca tiene unas singularidades por esa orografía y el patrimonio natural que atesora que es un atractivo y un activo de la oferta turística de nuestra provincia y que tiene todavía mucho margen de crecimiento; pocas zonas en la provincia le aportan tanto valor añadido a la oferta turística como la Serranía», sostuvo Patricia Navarro.

En esa línea, Carlos Miró apuntó como valores de la comarca su entorno natural y el equilibrio territorial que ha logrado mantener a lo largo del tiempo y que la convierten en una zona «tan singular». Mientras que Antonio Palma añadió que con la reivindicación de la mejora de las comunicaciones y de los servicios públicos para la comarca lo que se busca es que la Serranía de Ronda esté preparada para cuando ese proyecto de la Gran Málaga llegue a esta zona. «Málaga y el litoral están saturadas en cuanto a vivienda, suelos logísticos y de oficinas... En algún momento nos va a tocar al interior soportar y acoger, y bendito sea, a esa gente que quiere trabajar en un lugar más tranquilo o con una calidad ambiental y de vida mejor», añadió.

Servicios públicos El papel de la universidad y no perder servicios sanitarios o educativos

En cuanto a los servicios públicos, la alcaldesa de Ronda apostó por seguir en la línea de diversificar la oferta educativa para darle oportunidades a los jóvenes y que estos no se tengan que marchar de la comarca, así como la presencia de la Universidad de Málaga en el interior –se ha firmado un convenio para que se imparta en Ronda el grado de Fisioterapia-. Asimismo, insistió en que va a modificar el PGOU para ofrecer nuevos terrenos industriales a las empresas interesadas en instalarse en la ciudad.

Su homólogo de Arriate incidió en la importancia de mantener la actual oferta educativa y que «no se pierdan ciclos formativos» como se ha anunciado en algunos municipios de la comarca y reclamó mejorar la atención sanitaria con el centro socio-sanitario en las instalaciones del antiguo hospital de la Serranía.