El Cementerio de San Lorenzo de Ronda se renueva para recibir a miles de visitantes

El Ayuntamiento de Ronda ha finalizado los trabajos de mejora y puesta en valor del Cementerio de San Lorenzo, coincidiendo con la festividad de Todos ... los Santos, una fecha en la que miles de personas acuden al camposanto para visitar a sus seres queridos. La delegada municipal de Cementerios, Concha Muñoz, ha visitado las instalaciones para comprobar el resultado de las actuaciones, que han supuesto una inversión cercana a los 20.000 euros.

Las obras, que comenzaron a finales de agosto, se han centrado principalmente en el arreglo de tejados y la pintura de los patios interiores, con el objetivo de mantener en buen estado las infraestructuras del cementerio. Muñoz ha recordado que el camposanto rondeño cuenta con una antigüedad de unos setenta años, lo que hace necesario un mantenimiento constante para garantizar que se conserve en las mejores condiciones posibles. «Se trata de un lugar de gran sensibilidad para muchas familias rondeñas, por lo que debemos procurar que siempre esté cuidado y digno», ha señalado la concejal durante su visita.

La delegada ha explicado que el cementerio dispone de cinco trabajadores que desarrollan tareas de mantenimiento a lo largo de todo el año, labores que se han intensificado en las últimas semanas con motivo de la celebración del 1 de noviembre. Estos trabajos extraordinarios han dejado el recinto completamente preparado para recibir en el día de hoy, la gran afluencia de visitantes

Mejora en la zona exterior

Entre las actuaciones llevadas a cabo también destacan las mejoras en la zona exterior del recinto. En concreto, se ha actuado sobre los acerados y espacios peatonales, con el fin de hacerlos más accesibles y cómodos para los usuarios. Se han ampliado los alcorques y desplazado algunos tramos de acera para facilitar el paso de las personas, además de incrementar la superficie peatonal y mejorar el aspecto general de los accesos. Estas intervenciones han permitido poner en valor todo el entorno del cementerio, creando una imagen más cuidada y adaptada a las necesidades actuales.

Muñoz ha subrayado que la intención del Ayuntamiento es mantener de forma permanente un programa de conservación del camposanto, tanto en sus instalaciones interiores como en sus zonas exteriores. En este sentido, ha recordado que se trata de un espacio que recibe un alto número de visitas, especialmente en fechas señaladas como la festividad de Todos los Santos, y que requiere de un mantenimiento constante para conservar su buen estado y la seguridad de los visitantes.

Asimismo, la concejal ha anunciado que, con motivo de estas jornadas, el Cementerio de San Lorenzo contará con un horario especial. Durante los días festivos permanecerá abierto de forma ininterrumpida hasta las 19.00 horas, sin cierre al mediodía, para facilitar el acceso a todas las personas que acuden a limpiar y adecentar los nichos y sepulturas de sus familiares.