La delegada municipal de Cementerios, Concha Muñoz, junto con un grupo de trabajadores municipales. SUR
SUR Ronda

El Cementerio de San Lorenzo de Ronda se renueva para recibir a miles de visitantes

El Ayuntamiento ha completado actuaciones de mantenimiento y accesibilidad en el recinto y su entorno

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

El Ayuntamiento de Ronda ha finalizado los trabajos de mejora y puesta en valor del Cementerio de San Lorenzo, coincidiendo con la festividad de Todos ... los Santos, una fecha en la que miles de personas acuden al camposanto para visitar a sus seres queridos. La delegada municipal de Cementerios, Concha Muñoz, ha visitado las instalaciones para comprobar el resultado de las actuaciones, que han supuesto una inversión cercana a los 20.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

