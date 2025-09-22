El Burgo estrena un sendero peatonal en el Parque Nacional Sierra de las Nieves

La localidad malagueña de El Burgo cuenta desde hace unos días con un nuevo espacio que permitirá mejorar la comunicación interna y favorecer la accesibilidad ... en el municipio. La Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves ha confirmado la puesta en marcha de este sendero peatonal, que se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Se trata de una actuación que refuerza la red de infraestructuras públicas con el objetivo de hacer más cómodo el tránsito y, al mismo tiempo, ofrecer un nuevo recurso turístico en pleno corazón de la comarca.

La intervención ha hecho posible la creación de este recorrido en el interior del Parque Nacional Sierra de las Nieves, declarado en 2021 y convertido en uno de los principales atractivos naturales de la provincia de Málaga. El nuevo sendero peatonal se configura así como un recurso adicional tanto para los vecinos del municipio como para los visitantes que llegan atraídos por los valores paisajísticos y ambientales de este enclave. Desde la Mancomunidad recalcan que el proyecto se enmarca en los objetivos estratégicos de mejorar la accesibilidad, fomentar un uso público inclusivo y poner en valor el patrimonio natural del parque.

De hecho, desde el propio organismo ha subrayado que esta actuación debe entenderse como un «paso significativo» hacia un modelo de turismo que ponga en el centro la sostenibilidad, la inclusión y el respeto al medio ambiente. En este sentido, remarcan que los espacios naturales protegidos solo alcanzan su máximo potencial cuando son disfrutados de manera responsable, garantizando la conservación de sus valores y facilitando al mismo tiempo el acceso de toda la ciudadanía.

Por otro lado, la inversión destinada a la obra ha sido de 80.357,14 euros, con financiación procedente de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. El proyecto se ha adjudicado mediante procedimiento abierto simplificado (C14.I1.2), dentro del subproyecto C14.I01.P02.S09.S01, lo que ha permitido agilizar su puesta en marcha y asegurar la transparencia en el proceso.

En la recepción oficial de la actuación, celebrada en días pasados, participaron el presidente de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves y alcalde de Istán, José Miguel Marín, la alcaldesa de El Burgo, Mariló Narváez, el director del Parque Nacional Sierra de las Nieves, Rafael Haro, así como representantes de la empresa adjudicataria. La presencia de estas autoridades puso de relieve la importancia que se concede a un proyecto considerado clave dentro de la estrategia de desarrollo turístico y territorial de la comarca.

Representantes municipales y de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves durante la visita al nuevo sendero.

La Mancomunidad ha insistido en que este sendero peatonal forma parte de un plan más amplio de Sostenibilidad Turística en Destino, cuyo propósito es garantizar un uso público equilibrado en el territorio. Se trata de compatibilizar la accesibilidad universal con la preservación del medio natural y la promoción de la Sierra de las Nieves como destino de referencia para el turismo de naturaleza. Esta actuación concreta se suma, además, a otras líneas de trabajo que buscan consolidar la oferta turística sin perder de vista la protección medioambiental.