Nuevo sendero peatonal habilitado en El Burgo, dentro del Parque Nacional Sierra de las Nieves, para mejorar la accesibilidad y fomentar el turismo sostenible. SUR

El Burgo estrena un sendero peatonal en el Parque Nacional Sierra de las Nieves

La Mancomunidad de Municipios invierte 80.357 euros en una infraestructura que mejora la accesibilidad y refuerza el atractivo turístico del municipio

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

El Burgo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:31

La localidad malagueña de El Burgo cuenta desde hace unos días con un nuevo espacio que permitirá mejorar la comunicación interna y favorecer la accesibilidad ... en el municipio. La Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves ha confirmado la puesta en marcha de este sendero peatonal, que se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Se trata de una actuación que refuerza la red de infraestructuras públicas con el objetivo de hacer más cómodo el tránsito y, al mismo tiempo, ofrecer un nuevo recurso turístico en pleno corazón de la comarca.

