Socias de la Asociación de Mayores de El Burgo elaboran dulces artesanales. SUR

Una asociación de mayores de El Burgo denuncia que la Diputación de Málaga les ha embargado 20.000 euros

La entidad sostiene que el expediente se tramitó únicamente por sede electrónica, lo que le impidió acceder a las notificaciones, mientras que el organismo provincial defiende la legalidad del proceso y asegura tener constancia de que el colectivo utilizó este canal posteriormente para otra subvención

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

El Burgo

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:40

La Asociación de Mayores de El Burgo ha denunciado el embargo de su cuenta bancaria por parte del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, organismo ... dependiente de la Diputación, sin haber recibido notificación previa ni resolución alguna. El bloqueo, ejecutado el pasado 16 de septiembre, supuso la retirada de 22.854,21 euros, una cantidad que, según el colectivo, procede íntegramente de fondos propios obtenidos a través de actividades sociales y aportaciones vecinales y que, según la entidad, la medida ha dejado sin liquidez y ha paralizado por completo su actividad habitual.

