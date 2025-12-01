Andalucía y Aragón unirán recursos y conocimientos para asegurar la supervivencia del pinsapo

La Junta de Andalucía y el Gobierno de Aragón han sellado este lunes en Parauta un acuerdo inédito para reforzar la conservación del pinsapo, una ... especie emblemática del Mediterráneo occidental cuya mayor presencia natural se concentra en las sierras andaluzas. El protocolo, firmado por la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y el consejero aragonés de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, tuvo lugar en la finca de La Nava de San Luis, dentro del Parque Nacional Sierra de las Nieves. Allí, García destacó que este paso «abre una etapa de cooperación real, necesaria y centrada en resultados para asegurar el futuro del pinsapo».

Dicho acuerdo establece un marco de trabajo que permitirá compartir conocimiento técnico, coordinar prácticas de gestión forestal y realizar investigaciones conjuntas. De hecho, la consejera explicó que ambas comunidades intercambiarán también material reproductivo para evaluar cómo se comporta la especie en distintos entornos y anticipar su respuesta ante el cambio climático, uno de los factores que condicionan su distribución natural. Además, se creará una comisión de seguimiento con representación paritaria para verificar el cumplimiento del protocolo y abrir nuevas líneas de acción.

La firma reunió a responsables técnicos y políticos de ambas regiones, junto a representantes del Consejo de Participación del Parque Nacional y especialistas vinculados a la Red de Recuperación del Pinsapo. Todos subrayaron la relevancia de este acuerdo, que une territorios con intereses comunes en la conservación de un árbol único, cuya presencia en Aragón se limita a una repoblación histórica en la zona de Orcajo, incluida recientemente en el Catálogo Nacional de Regiones de Procedencia.

Durante el acto, Catalina García recordó que Andalucía ha logrado avances notables en la recuperación del pinsapo durante las últimas décadas. La especie figura aún como «en peligro de extinción», pero los estudios técnicos apuntan a que podría reclasificarse como «vulnerable» gracias a la mejora de sus masas forestales. La consejera cifró en más de un millón los ejemplares existentes hoy en Andalucía y destacó que ese crecimiento ha sido posible gracias al trabajo conjunto de administraciones, propietarios forestales, científicos y ciudadanía.

Programa de Actuación

De cara al futuro inmediato, la Junta ultima el Programa de Actuación 2025-2030 para la conservación del pinsapo y sus bosques, una estrategia que combinará gestión forestal, restauración ecológica, producción de planta en viveros especializados y vigilancia de amenazas como plagas o episodios climáticos extremos. El plan incluirá, además, la mejora de infraestructuras de prevención de incendios y la identificación de nuevas áreas de expansión, especialmente en zonas que pueden funcionar como refugios climáticos.

La colaboración público-privada tendrá un papel destacado, con el objetivo de crear corredores ecológicos y ampliar la superficie disponible para la especie. En este sentido, García reafirmó la importancia de la Red PINSAPO y de la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal, que se reforzarán para garantizar un seguimiento continuo del estado de los pinsapares. Entre los proyectos en marcha, subrayó la creación de un Centro de Referencia Internacional para el Estudio de los Abetos Mediterráneos, con sede en Andalucía, destinado a convertirse en un punto de encuentro científico a escala internacional.

En cuanto a la inversión, la consejera recordó que la Junta ha destinado 5,9 millones de euros en tratamientos selvícolas en los últimos años para mejorar la estructura y regeneración de los pinsapares, además de los 337.000 euros invertidos en Sierra Bermeja tras los incendios de 2021 y 2022. A ello se suman los 550.000 euros previstos entre 2025 y 2027 para repoblaciones experimentales en zonas estratégicas de Grazalema, Granada, Sevilla y Almería, con el fin de anticipar los efectos del cambio climático y crear nuevos núcleos capaces de adaptarse a escenarios futuros.

García cerró su intervención con un mensaje de carácter divulgativo, al anunciar que se reforzarán las actividades de sensibilización dirigidas a administraciones locales, profesionales del sector, entidades ecologistas y centros educativos. «El pinsapo es mucho más que un árbol; es un símbolo de nuestra riqueza natural y solo se protege lo que se conoce y se valora», afirmó, agradeciendo la implicación del Gobierno aragonés en una causa que definió como «compartida y de futuro».