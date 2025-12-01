Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y el consejero aragonés Manuel Blasco firman en la finca La Nava de San Luis el protocolo de colaboración para reforzar la conservación del pinsapo. SUR

Andalucía y Aragón unirán recursos y conocimientos para asegurar la supervivencia del pinsapo

El protocolo firmado en Parauta sienta las bases de una cooperación técnica sobre gestión forestal, adaptación al clima y nuevas plantaciones

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Parauta

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:26

Comenta

La Junta de Andalucía y el Gobierno de Aragón han sellado este lunes en Parauta un acuerdo inédito para reforzar la conservación del pinsapo, una ... especie emblemática del Mediterráneo occidental cuya mayor presencia natural se concentra en las sierras andaluzas. El protocolo, firmado por la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y el consejero aragonés de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, tuvo lugar en la finca de La Nava de San Luis, dentro del Parque Nacional Sierra de las Nieves. Allí, García destacó que este paso «abre una etapa de cooperación real, necesaria y centrada en resultados para asegurar el futuro del pinsapo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  3. 3 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  4. 4 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  5. 5 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  6. 6 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  9. 9 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  10. 10 Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andalucía y Aragón unirán recursos y conocimientos para asegurar la supervivencia del pinsapo

Andalucía y Aragón unirán recursos y conocimientos para asegurar la supervivencia del pinsapo