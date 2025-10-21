Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Teresa Pardo, junto a la alcaldesa de Alpandeire, María Dolores Bullón. SUR

Alpandeire apuesta por un vivero de empresas para atraer emprendedores y combatir la despoblación

El nuevo espacio forma parte de las actuaciones financiadas con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, que ha destinado más de 55.800 euros en los últimos tres años al municipio

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Alpandeire

Martes, 21 de octubre 2025, 17:36

Comenta

Alpandeire contará con un nuevo vivero de empresas destinado a ofrecer espacios de trabajo a jóvenes emprendedores y favorecer que puedan desarrollar su actividad sin ... tener que abandonar su pueblo. La iniciativa forma parte de las obras que ejecuta el Ayuntamiento con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) y supone un paso importante para la mejora de las infraestructuras públicas y la creación de oportunidades en este pequeño municipio del Valle del Genal, que apenas supera los 250 habitantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  2. 2 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  3. 3 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  4. 4 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  5. 5 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  6. 6 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  7. 7 El vuelco de un coche complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta
  8. 8 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  9. 9 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  10. 10 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alpandeire apuesta por un vivero de empresas para atraer emprendedores y combatir la despoblación

Alpandeire apuesta por un vivero de empresas para atraer emprendedores y combatir la despoblación