Alpandeire apuesta por un vivero de empresas para atraer emprendedores y combatir la despoblación

Alpandeire contará con un nuevo vivero de empresas destinado a ofrecer espacios de trabajo a jóvenes emprendedores y favorecer que puedan desarrollar su actividad sin ... tener que abandonar su pueblo. La iniciativa forma parte de las obras que ejecuta el Ayuntamiento con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) y supone un paso importante para la mejora de las infraestructuras públicas y la creación de oportunidades en este pequeño municipio del Valle del Genal, que apenas supera los 250 habitantes.

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Teresa Pardo, visitó las actuaciones acompañada por la alcaldesa, María Dolores Bullón, y destacó el impacto que tendrá el nuevo vivero en la dinamización económica y social del pueblo. «Así se crea empleo no solo durante la ejecución de las obras, para que los trabajadores del campo completen sus jornales cuando no hay campañas agrícolas, sino también a largo plazo, con este vivero de empresas para que jóvenes emprendedores puedan desarrollar su actividad sin tener que marcharse de su pueblo», señaló Pardo.

El proyecto del vivero forma parte de las actuaciones ejecutadas a través del PFEA, un programa fundamental para municipios de pequeño tamaño como Alpandeire, al permitir fijar población al territorio y atraer a nuevos vecinos. En los últimos tres años, la Junta de Andalucía ha aportado más de 55.800 euros a las obras realizadas en el municipio con cargo a este programa. Estos fondos han permitido tanto el avance del vivero de empresas como la remodelación completa de calles como la calle Pilar, mejorando el entorno urbano y la calidad de vida de los vecinos.

Compromiso

Durante su visita, la delegada puso en valor la «buena gestión» de los recursos por parte del Ayuntamiento y subrayó que el compromiso de la Junta con la Andalucía rural va más allá de la financiación. Pardo recordó la apuesta del Gobierno andaluz por dar visibilidad a los pueblos pequeños a través del portal vivemasAndalucia, que forma parte de la Estrategia frente al desafío demográfico. El objetivo, remarcó, es alcanzar los 10 millones de habitantes en 2050, pero con una distribución más equilibrada en todo el territorio.

El Programa de Fomento de Empleo Agrario es una iniciativa en la que participan de forma conjunta el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales. El Estado financia la mano de obra de los proyectos que presentan los ayuntamientos, mientras que la Junta y las diputaciones costean los materiales. En el caso de Alpandeire, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha destinado cada año más de 18.000 euros a estas actuaciones, fundamentales para impulsar el desarrollo de infraestructuras en localidades pequeñas.

Además de los trabajos ejecutados con el PFEA, la Consejería también concedió el año pasado al Ayuntamiento una ayuda extraordinaria de 31.606,59 euros para reparar los daños provocados por la DANA en espacios públicos y restablecer con normalidad los servicios municipales. Esta actuación se suma a la estrategia del Gobierno andaluz de estar «al lado de las entidades locales, que son la administración más cercana al ciudadano, la primera línea para resolver sus problemas», tal y como recordó Pardo durante su visita.