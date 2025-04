Los alcaldes de Ronda y Arriate reiteran la exigencia a la Junta de que agilice la autovía a Málaga

Antonio M. Romero Málaga Martes, 22 de abril 2025, 12:06 Comenta Compartir

Los alcaldes de Ronda, Maripaz Fernández (PP), y de Arriate, Francisco Javier Anet (PSOE), han reiterado esta mañana la exigencia a la Junta de Andalucía para que agilice los trámites para la autovía que una a la Serranía con Málaga.

Durante su intervención en la Tribuna de Alcaldes en el pleno de la Diputación Provincial, Fernández ha afirmado que es «necesario agilizar» la autovía ya que los doce kilómetros que por el momento se han licitado «no son suficientes» y ha reclamado que se presente el proyecto «completo» de esta autovía.

La regidora ha sostenido que la comarca necesita este proyecto de autovía para luchar contra la despoblación y para impulsar el desarrollo económico de la Serranía de Ronda.

Ampliar Anet, este martes, durante el pleno de la Diputación. ñito salas

Una reclamación que Maripaz Fernández ha dicho que le ha trasladado a la Junta, al tiempo que ha recordado que el actual déficit de comunicaciones de la comarca se debe a que durante la etapa autonómica no ha habido un plan estratégico donde haya estado incluida Ronda y que no fue hasta 2019, con la llegada del PP a la Junta, cuando se ha dado un impulso al proyecto de la autovía.

Reclaman «una partida importante»

Francisco Javier Anet, por su parte, ha afirmado también en la Tribuna de Alcaldes que «no se puede seguir aplazando» la construcción de la autovía que una a Ronda con Málaga y también con Antequera y ha exigido un compromiso económico que se plasme en los presupuestos.

«Es hora de que el Gobierno andaluz demuestre de verdad que este proyecto va en serio, y eso pasa por incluir una partida muy importante en los presupuestos de 2026. Una inversión clara y concreta que acabe con la incertidumbre y sirva, por fin, para cumplir con tantas promesas hechas», ha subrayado el regidor de Arriate.

Ambos alcaldes también han coincidido en reclamar la apertura «lo más rápido posible» de la A-397, la carretera que une a la Serranía de Ronda con San Pedro Alcántara y que está cortada desde el pasado 8 de marzo a consecuencia del desprendimiento de un talud sobre un puente a la altura del término municipal de Benahavís debido a las lluvias y cuyos trabajos de reparación, que ya se están desarrollando, se prolongarán durante seis meses para la apertura total y cuatro meses y medio para su puesta en servicio parcial.

Plazos

Maripaz Fernández, que ha reconocido que es una obra «compleja», ha solicitado que «se acorten los plazos» para abrir esa carretera «lo antes posible» para aliviar la actual situación que están sufriendo los miles de usuarios que la utilizaban y que ahora tienen que usar unas alternativas que suponen un aumento de los tiempos del trayecto y de los costes.

Fernández también ha reclamado que se acometa un plan de actuación en la A-397 para mejorar su trazado y aumentar la seguridad porque esta carretera, conocida como 'la del pan', es «el futuro de nuestros hijos» y ha denunciado que el Gobierno no haya atendido la petición de los alcaldes para liberalizar el peaje entre Manilva y Málaga para los usuarios de la comarca de Ronda.

Francisco Javier Anet ha pedido a la Junta que acorte los plazos de reparación de la A-397 para que vuelva a estar abierta «a la mayor brevedad. «Cuatro meses y medio es una eternidad para miles de trabajadores y familia», ha afirmado, al tiempo que ha pedido que el ejecutivo andaluz y el Gobierno central lleguen a un acuerdo para liberalizar el peaje de la autopista de la Costa del Sol.

«Los vecinos de la Serranía somos de primera y no podemos seguir teniendo carreteras de tercera», ha recalcado Anet

«Hay que acabar con el aislamiento de la Serranía de Ronda porque no nos podemos permitir el lujo de seguir perdiendo oportunidades. Los vecinos de la Serranía somos de primera y no podemos seguir teniendo carreteras de tercera. Ronda y su comarca también existen. No todo es la Málaga del litoral», ha recalcado.

Asimismo, Anet se ha dirigido al presidente andaluz, Juanma Moreno, para decirle: «No pedimos milagros, pedimos gestión. No queremos más propaganda, queremos soluciones. No más excusas, sino compromiso. No busque otros culpables, la competencia es de la Junta de Andalucía. Gobierne para todos, también para los que vivimos en la Serranía de Ronda».