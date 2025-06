Revolución en Alhaurín de la Torre con un 'revival' de 'Jesucristo Superstar' con jubilados

Cuando el alhaurino Juan José Flores era prácticamente un chiquillo, hace ya más de cuarenta años, tuvo la oportunidad de estrenar la que, por entonces, ... era la Casa de la Cultura del todavía pueblo del Valle del Guadalhorce, el actual Centro Vicente Aleixandre, inaugurado oficialmente en 1983 por el que fuera alcalde Juan José García Martín. Subió a las tablas de este espacio, que hasta que se terminen las obras del futuro teatro municipal es del de mayor aforo de Alhaurín de la Torre, para poner en escena una obra que, con más de medio siglo a sus espaldas, además de un icono, es todavía rompedora: 'Jesucristo Superstar'.

Oportunidad

Su inspiración directa no fue la película de Norman Jewison (1973), basada a su vez en una ópera rock que triunfó en Broadway (New York, 1971); la fuente de la que bebió el montaje de Flores es la no menos exitosa versión que protagonizaron, en 1975, en las vísperas de la muerte de Franco, un rutilante Camilo Sesto, en el papel del hijo de Dios; una espectacular Ángela Carrasco, como María Magdalena, y un brillante Teddy Bautista, que no se queda atrás como el ruin delator Judas.

«En 2024, al ver que se iba a cumplir el 50 aniversario del estreno, propuse a la Concejalía del Mayor que volviéramos a llevarla al escenario, con actores aficionados y jubilados y, con este apoyo, comenzó todo», relata Flores, director del 'revival'. Arrancó así un año de ensayos del espectáculo que culminó, con gran éxito de público, los pasados 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo. Lleno absoluto para disfrutar de este clásico en el Vicente Aleixandre, con unas mil localidades vendidas, a razón de 5 euros. «Había colas para comprarlas y se agotaron en media hora», recuerda Flores. Hubo hasta enfados, por no poder entrar.

A tenor de los antecedentes, el triunfo, se veía venir. Había efervescencia durante los 'casting', decenas de candidatos para este musical sobre la última semana de vida del de Nazaret, desde que llega a Jerusalén hasta que muere con la crucifixión.

Primera vez

Una de las participantes en la selección, finalmente, la elegida, es Rosa Burgos, María Magdalena. «He sido maestra y, aunque nunca he actuado, sí he organizado representaciones con mis niños, por lo que soy concienzuda y eso me ha podido venir bien», reflexiona la actriz aficionada, que recuerda el momento más difícil de su interpretación: «El solo 'Es más que amor', en el que hay que dejar claro lo que siente María Magdalena por Jesús. Creo que me he acercado».

Para el papel, ha buscado referencias en Carrasco y también ha seguido los consejos de la Virgen María, es decir, de Susana Rubio, que es la que hace de madre de Cristo en Alhaurín de la Torre. Ella interpreta una pieza original para este montaje. «Lloré, como una Magdalena de verdad, al verla», evoca Burgos sobre el momento.

Dentro del elenco novel, otra de las estrellas es Iscariote, José González. Cuando hizo la prueba, no hubo dudas. «Había más gente interesada, pero me vieron y renunciaron a presentarse. Es que estaba muy tranquilo, no me ha costado nada y estoy encantado de haber tenido la oportunidad de hacer de Judas», narra.

Sin las obligaciones de su trabajo, en la rama del comercio, que nunca le había acercado a la farándula, no le han pesado los ensayos de varias horas, tres días a la semana y, de hecho, está deseoso de continuar con esta incipiente carrera en la que, como sostiene, ha tenido el privilegio de participar en una obra que, dice, «forma parte de todos nosotros».

Momento crítico

¿Y quién hizo de Jesús? De los 34 actores, en un primer momento, había 3 que no eran jubilados, como relata Juan José Flores: Jesús y dos niños, que participan en la canción 'hosanna'. Pero, el protagonista principal, buscado joven a propósito, finalmente, desistió, como aclara el director. «Hubo un momento en el que pensamos que había que pararlo todo, pero, entonces, me dijeron que hiciera yo el papel principal, me habían visto en los ensayos y no tenían dudas. Acepté, seguimos y pudimos llegar al final», aclara Flores.

Junto a Flores, todavía trabajador activo, también hay otra incorporación que no se ha retirado de la vida laboral, el concejal del Mayor, Miguel Pacheco. La buena acogida de la obra, ya ha abierto puertas para que vuelva a las tablas, tanto fuera de Alhaurín de la Torre, como en una nueva programación allí, esta vez, para recaudar fondos para restaurar la parroquia, en colaboración con Cáritas. Puede que este grupo de teatro, recién creado, afronte otro reto, pero todavía es un secreto la obra elegida, sentencia Flores.