Una de las arquetas de la tubería de riego. SUR

Regantes de Villanueva del Rosario denuncian vertidos en el Guadalhorce a su paso por Villanueva del Trabuco

Medio centenar de agricultores aseguran que el agua contaminada les impide regar sus cultivos, mientras el Consistorio y el Consorcio Provincial del Agua reconocen fallos de origen en la depuradora y defienden las obras emprendidas para mejorarla

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Villanueva del Trabuco

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:03

Rafael Ruiz es agricultor por vocación. Amante de la tierra y de sus cultivos, confiesa que nunca imaginó que tendría que luchar contra el agua ... para poder regar. Pero no se trata de la falta del recurso, aunque también afecta, sino de su mala calidad. Basta con mirar su huerto para entenderlo: tres de sus nogales se han secado. «El problema está en el agua; llega con espesor, con malos olores y con una contaminación que no permite regar», lamenta.

