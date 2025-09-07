Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Boceto del nuevo polideportivo de Sierra de Yeguas. SUR

Un polideportivo cubierto de 2,5 millones de euros empieza a tomar forma en Sierra de Yeguas

El nuevo espacio contará con una pista central y una sala multiusos, además de una zona anexa con dos pistas de pádel, cofinanciado por el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Sierra de Yeguas

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:14

Uno de los proyectos en materia de infraestructuras más importantes de los últimos años para el municipio malagueño de Sierra de Yeguas empieza a coger ... forma. El nuevo pabellón polideportivo cubierto comienza a dibujarse en el horizonte con una inversión que superará la barrera de los 2,5 millones de euros, una cifra considerable para una localidad de pequeño tamaño. De hecho, la Diputación de Málaga aportará un millón, mientras que el Ayuntamiento correrá con el millón y medio restante para completar el coste total de la obra.

