Un polideportivo cubierto de 2,5 millones de euros empieza a tomar forma en Sierra de Yeguas

Uno de los proyectos en materia de infraestructuras más importantes de los últimos años para el municipio malagueño de Sierra de Yeguas empieza a coger ... forma. El nuevo pabellón polideportivo cubierto comienza a dibujarse en el horizonte con una inversión que superará la barrera de los 2,5 millones de euros, una cifra considerable para una localidad de pequeño tamaño. De hecho, la Diputación de Málaga aportará un millón, mientras que el Ayuntamiento correrá con el millón y medio restante para completar el coste total de la obra.

Este nuevo espacio, que comienza a ponerse en marcha tras años de espera, responde a una de las principales necesidades del municipio, que hasta ahora carecía de unas instalaciones deportivas cubiertas pese a que era una demanda vecinal desde hace mucho tiempo. El impulso económico del organismo provincial ha hecho posible que el consistorio pueda afrontar este proyecto tan esperado.

El futuro centro deportivo se construirá en una parcela de titularidad municipal situada al norte del casco urbano, a escasos cien metros de la carretera A-365. El plan de actuación contempla su desarrollo en dos fases diferenciadas. En la primera está prevista la construcción del polideportivo cubierto con una pista central multideportiva en la que se podrán practicar actividades como baloncesto, voleibol o bádminton. También se incluirán una sala de usos múltiples, vestuarios y un espacio destinado a la administración.

La propuesta incorpora además un graderío con capacidad para 200 asientos, lo que permitirá acoger eventos deportivos, y un edificio diseñado en dos cuerpos a distintas alturas que contará con una gran marquesina como zona exterior cubierta y antesala al pabellón. En la segunda fase se acometerá la construcción de dos pistas de pádel cubiertas, con las que se completará el complejo deportivo.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, recordó que el organismo provincial está para «colaborar y ayudar a los municipios de la provincia, especialmente a los de menos de 20.000 habitantes», de ahí la contribución económica realizada para que Sierra de Yeguas pueda disponer de un polideportivo cubierto. «Permitirá a sus vecinos realizar actividades deportivas y lúdicas que en verano no se pueden hacer al aire libre por las altas temperaturas y en invierno tampoco, por todo lo contrario», reflexionó.

Pero este no es el único proyecto en el que la Diputación trabaja junto con el Ayuntamiento de esta localidad de Guadalteba. La corporación que dirige Salado también ha dado luz verde a la primera fase de las obras de acondicionamiento de una parcela como aparcamiento público en Sedella, en la calle Villa de Castillo, junto al vial de acceso principal al pueblo. Con ello se pretende paliar la falta de plazas de estacionamiento que sufren los vecinos del municipio. Para este primer tramo de trabajos, el consistorio ha recibido una subvención de 46.500 euros.

Francisco Salado incidió además en la importancia de la línea de ayudas a los municipios para la construcción de aparcamientos, recordando que se trata de una de las demandas más habituales en los pueblos. La falta de plazas de estacionamiento, señaló, no solo perjudica a los residentes, sino que también limita la posibilidad de que lleguen más visitantes, de que permanezcan más tiempo en el municipio e incluso puede repercutir en la instalación de nuevos negocios.