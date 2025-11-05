Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La nueva iluminación en la plaza Ochavada de Archidona. SUR

La Plaza Ochavada de Archidona brilla con una nueva iluminación artística

El proyecto, con una inversión de 200.000 euros, incorpora un sistema lumínico eficiente y sostenible diseñado para resaltar la arquitectura del siglo XVIII

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Archidona

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:23

Desde la noche de este miércoles 5 de noviembre, la Plaza Ochavada de Archidona muestra una imagen renovada que resalta aún más la singularidad de ... uno de los espacios más emblemáticos de la provincia de Málaga. El motivo de esta transformación es la puesta en marcha de un nuevo sistema de iluminación artística diseñado para realzar los valores arquitectónicos y patrimoniales de esta joya del siglo XVIII. La actuación, que ha supuesto una inversión total de 200.000 euros, se enmarca en el programa de iluminación artística de la Fundación Iberdrola España, desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Archidona, y que desde 2009 ha permitido la puesta en valor de más de medio centenar de monumentos en todo el país.

