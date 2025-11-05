La Plaza Ochavada de Archidona brilla con una nueva iluminación artística

Desde la noche de este miércoles 5 de noviembre, la Plaza Ochavada de Archidona muestra una imagen renovada que resalta aún más la singularidad de ... uno de los espacios más emblemáticos de la provincia de Málaga. El motivo de esta transformación es la puesta en marcha de un nuevo sistema de iluminación artística diseñado para realzar los valores arquitectónicos y patrimoniales de esta joya del siglo XVIII. La actuación, que ha supuesto una inversión total de 200.000 euros, se enmarca en el programa de iluminación artística de la Fundación Iberdrola España, desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Archidona, y que desde 2009 ha permitido la puesta en valor de más de medio centenar de monumentos en todo el país.

El proyecto ha sido diseñado por el arquitecto Jesús Castillo, quien ha planteado una propuesta lumínica única, adaptada expresamente a las características de la Plaza Ochavada y respetuosa con su arquitectura original. Según los responsables técnicos, el objetivo ha sido preservar la esencia del conjunto y, al mismo tiempo, incorporar las tecnologías más avanzadas desde un punto de vista de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. La intervención ha contado con el informe favorable de la Delegación Territorial de Cultura, que valoró positivamente que el diseño propuesto minimizara cualquier impacto sobre el conjunto histórico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

30 luminarias

En total, se han instalado 30 luminarias distribuidas estratégicamente por todo el perímetro de la plaza, de las cuales ocho están orientadas a resaltar el interior del monumento y su característica estructura octogonal. Las nuevas lámparas tipo 'gota', suspendidas en el interior, generan una luz cálida y homogénea que envuelve todo el espacio, eliminando las sombras y devolviendo a la plaza la atmósfera que la ha caracterizado durante siglos. El sistema, con una potencia instalada de 1.264 watios, permitirá una reducción significativa del consumo energético y de las emisiones de CO2, contribuyendo así al compromiso de la Junta y del Ayuntamiento con la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Inauguración

La inauguración oficial de esta nueva iluminación tuvo lugar este miércoles por la tarde y contó con la presencia de la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, quien estuvo acompañada por el alcalde de Archidona, Manuel Almohalla; el director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana; el delegado territorial de Cultura, Carlos García; y varios miembros de la corporación municipal. Durante el acto, la plaza se iluminó por primera vez con su nueva configuración lumínica, despertando la admiración de los vecinos y visitantes que acudieron al evento.

En su intervención, Patricia Navarro destacó que la Plaza Ochavada «es uno de los espacios más emblemáticos y representativos no solo de Archidona, sino de toda la provincia y de Andalucía». La delegada subrayó además que, desde la Junta de Andalucía, «queremos reafirmar nuestro firme compromiso con la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de nuestra tierra, desde el punto de vista sostenible». En este sentido, añadió que cuidar el patrimonio «no es un lujo, sino una responsabilidad colectiva», poniendo como ejemplo al municipio de Archidona, cuyo centro histórico está protegido y catalogado como Bien de Interés Cultural.

Navarro hizo hincapié también en la importancia de la colaboración institucional y público-privada para el desarrollo de iniciativas de este tipo. «Cada piedra, cada edificio y cada rincón como esta Plaza Ochavada nos habla de quiénes somos, de nuestra historia compartida y de los valores que queremos transmitir a las generaciones futuras», afirmó. Por su parte, tanto el Ayuntamiento de Archidona como la Fundación Iberdrola coincidieron en resaltar que este tipo de actuaciones permiten conjugar el respeto al patrimonio con la innovación tecnológica, ofreciendo una nueva forma de apreciar el legado histórico bajo una luz diferente.