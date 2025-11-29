Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cabeza del cortejo por calle Pureza con cruz alzada, dos ciriales y un estandarte que se estrenó para la ocasión A.J.G.

Dos parroquias de Antequera peregrinan a la Capilla de los Marineros de Triana

Por el Año Jubilar de la Esperanza y procesionando por calles como San Jacinto o Pureza

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:11

Comenta

Las parroquias de Santiago y de San Pedro de Antequera peregrinaron el sábado 22 de noviembre a la Capilla de los Marineros de Triana por ... el año Jubilar de la Esperanza. Una expedición formada por cuatro autobuses y coches particulares, que sumaron más de trescientas personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

