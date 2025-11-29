Dos parroquias de Antequera peregrinan a la Capilla de los Marineros de Triana

Las parroquias de Santiago y de San Pedro de Antequera peregrinaron el sábado 22 de noviembre a la Capilla de los Marineros de Triana por ... el año Jubilar de la Esperanza. Una expedición formada por cuatro autobuses y coches particulares, que sumaron más de trescientas personas.

El Convento de la Consolación de las Mínimas de Pagés del Corro acogió el inicio de la peregrinación con una adoración al Santísimo. En la celebración se bendijo el 'Estandarte de la Esperanza' que ha sido confeccionado por María Teresa Clavijo, camarera de Santa Eufemia, con tejidos antiguos de las monjas y pinturas de la artista Eva Escobar.

Seguidamente, una cruz y dos ciriales abrían el cortejo, seguidos del estandarte portado por varias familias, las representaciones de las cinco cofradías presentes (Estudiantes, Consuelo, Salud, Dolores y Santa Eufemia), el párroco Francisco de Paula Aurioles, los devotos y la Agrupación Musical «La Estrella« de Jaén que maravilló por su orden e interpretación musical.

Iniciaron su marcha por Pagés del Corro, para seguir por San Jacinto, Rodrigo de Triana, Fabie y Pureza. Entrada histórica del estandarte y de toda la comitiva hasta el interior del templo, presidido por la Virgen de la Esperanza y el Cristo de las Tres Caídas donde celebraron una misa.