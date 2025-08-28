Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Uno de los árboles trasplantados en el parque periurbano. SUR

El parque periurbano San Joaquín de Alhaurín de la Torre crece con un 85% de especies trasplantadas

La zona verde recibe árboles procedentes de obras en el casco urbano para evitar su desaparición o que sufran daños

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Jueves, 28 de agosto 2025, 16:34

El parque periurbano de la Finca San Joaquín incremente su masa vegetal, al recibir árboles procedentes del casco urbano y de otras partes del municipales. ... Son trasplantes, sostenidos desde hace años, con los que se retiran de puntos en los se ejecutan obras, como la avenida de España, o de zonas en los que, debido a las características de la especie, generan molestias o se ve comprometida su supervivencia.

