El parque periurbano San Joaquín de Alhaurín de la Torre crece con un 85% de especies trasplantadas

El parque periurbano de la Finca San Joaquín incremente su masa vegetal, al recibir árboles procedentes del casco urbano y de otras partes del municipales. ... Son trasplantes, sostenidos desde hace años, con los que se retiran de puntos en los se ejecutan obras, como la avenida de España, o de zonas en los que, debido a las características de la especie, generan molestias o se ve comprometida su supervivencia.

El área municipal responsable de esta tarea es la de Servicios Operativos del Ayuntamiento, que dirige el concejal Rodrigo Jiménez. Entre las especies reubicadas con éxito, en torno al 85% del total trasplantado, destacan ficus, yucas, jacarandas y tipuanas, de gran porte que, en su actual emplazamiento, cuentan en este entorno con el espacio suficiente para desarrollarse de manera adecuada, sin riesgo de dañar el pavimento ni infraestructuras.

Además, las condiciones del parque periurbano permiten mantener una correcta hidratación y un seguimiento más cuidadoso de su crecimiento, según sostiene el responsable del departamento de Parques y Jardines, Samuel Guerra.

En paralelo, los rosales y diversas plantas ornamentales autóctonas han sido trasladados al Vivero Municipal. Allí se han replantado en macetas con el fin de garantizar su conservación y posterior redistribución en diferentes puntos del municipio, para el embellecimiento de parques, calles y espacios públicos.

Con el paso de los años, muchos de los árboles que ahora enraízan en la Finca San Joaquín proporcionarán sombra natural y ayudarán a generar un entorno más fresco y acogedor, en palabras de Guerra. De esta forma, también crece un refugio que favorece la biodiversidad local y la creación de pequeños ecosistemas en equilibrio con el entorno.