Vista del municipio de Istán, uno de los 17 pueblos que participan en el plan 'CONVIVE'. SUR

Paneles solares, rutas ciclistas y refugios climáticos: 'CONVIVE', el plan verde para el interior de Málaga

La Diputación y 17 municipios de la Serranía de Ronda y la Sierra de las Nieves invertirán más de tres millones de euros en energías renovables, movilidad sostenible y espacios seguros para combatir el cambio climático y la despoblación

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Interior

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:04

La provincia de Málaga esconde rincones de lo más impresionantes y atractivos. Algunos conocidos y muy explotados, y otros, joyas naturales que suelen ser bastante ... ocultas pero con un gran potencial. Varios de esos puntos se encuentran en dos comarcas en pleno corazón del interior: la Serranía de Ronda y la Sierra de las Nieves.

