Paneles solares, rutas ciclistas y refugios climáticos: 'CONVIVE', el plan verde para el interior de Málaga

La provincia de Málaga esconde rincones de lo más impresionantes y atractivos. Algunos conocidos y muy explotados, y otros, joyas naturales que suelen ser bastante ... ocultas pero con un gran potencial. Varios de esos puntos se encuentran en dos comarcas en pleno corazón del interior: la Serranía de Ronda y la Sierra de las Nieves.

Diecisiete ayuntamientos de ambos espacios, junto con la Diputación de Málaga, han lanzado un novedoso Plan de Actuación Integrado denominado 'Comunidades Vivas para la Innovación Verde y Energética' (CONVIVE), en el que se incluirán actuaciones como la instalación de paneles solares, calderas y redes de calor con biomasa; rutas seguras y sostenibles; o zonas adaptadas para proteger a la población de las olas de calor.

Ayuntamiento involucrados Serranía de Ronda Arriate, Benarrabá, Benaoján, Gaucín, Igualeja, Montecorto, Montejaque, Pujerra y Serrato

Sierra de las Nieves Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén y Tolox

La propuesta conjunta de 'CONVIVE' tendrá un presupuesto total que superará los tres millones de euros de inversión, y en ella se incluyen nueve municipios de la Serranía de Ronda: Arriate, Benarrabá, Benaoján, Gaucín, Igualeja, Montecorto, Montejaque, Pujerra y Serrato; y otros ocho de la Sierra de las Nieves: Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén y Tolox. Todos ellos buscan, mediante esta iniciativa pública, crear un espacio más sostenible, atractivo para vivir y con más oportunidades de futuro, intentando frenar el efecto de la despoblación en muchos de ellos.

3 millones de euros

De hecho, fuentes oficiales confirman que la formalización del plan ha contado con la aprobación tanto de la propia Diputación de Málaga como de los ayuntamientos involucrados, quienes han firmado un compromiso conjunto para garantizar la ejecución y el seguimiento adecuado de las acciones previstas. Además, han participado también los servicios de Cambio Climático y de Empleo, y se ha presentado a la convocatoria de ayudas realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, orientada al fomento del desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, que se financia a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Actuaciones

Este nuevo panorama que se abre en ambas comarcas contará con una serie de trabajos que permitirán cumplir los objetivos plasmados en el acuerdo. Entre ellos, la creación de comunidades energéticas locales en todos los municipios participantes, mediante la puesta en marcha de cuatro oficinas técnicas comarcales que ofrecerán varios servicios como asesoramiento o acompañamiento técnico.

Estas oficinas estarán respaldadas por la puesta en marcha de nuevas instalaciones fotovoltaicas en los municipios, además de calderas y redes de calor de biomasa, minieólicas y minihidráulicas, así como puntos de recarga eléctrica.

La interconexión, tanto a nivel peatonal como ciclista, entre los municipios también será uno de los puntos a tener en cuenta con la llegada de 'CONVIVE'. De hecho, la idea es conectar núcleos rurales, centros educativos, espacios naturales y equipamientos públicos, promoviendo «una movilidad accesible, segura, saludable y baja en carbono, mejorando la cohesión territorial y revalorizando el paisaje como infraestructura funcional, educativa y turística», explican desde el organismo provincial de Málaga.

La red de refugios climáticos es otro de los pilares fundamentales de este nuevo proyecto. La idea es poder crear zonas seguras y accesibles en puntos clave de los municipios (plazas, patios escolares, edificios municipales o entornos urbanos) con el objetivo de afrontar las olas de calor de una manera más adecuada, especialmente para personas mayores, infancia y población altamente sensible.

Sin embargo, una de las novedades que pretende impulsar la creación de empleo y la vida en estos municipios del interior de la provincia de Málaga es la creación de tres espacios denominados TreeHub. Estos novedosos recintos serán pequeños centros supramunicipales diseñados para apoyar a jóvenes con ideas, iniciativas o ganas de emprender desde el territorio. Asimismo, se ha explicado que cada uno de ellos contará con infraestructura autónoma en energía, conexión digital avanzada y equipamiento para trabajar, formarse o compartir proyectos.