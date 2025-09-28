Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una placa solar en una vivienda. SUR

El 'overbooking' de placas solares en el casco histórico obliga a Archidona a prohibir nuevas instalaciones

El Ayuntamiento veta la colocación de paneles fotovoltaicos en el Conjunto Histórico y ordena retirar antes del 15 de noviembre las que se hayan colocado sin licencia

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Archidona

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:21

El Ayuntamiento de Archidona ha emitido un bando municipal en el que recuerda de forma expresa la prohibición de instalar placas solares en el Conjunto ... Histórico y en su entorno inmediato. La medida se adopta tras detectar en los últimos meses un aumento considerable de solicitudes de licencia, lo que el propio consistorio describe como un auténtico «overbooking» de peticiones. Según el gobierno local, esta proliferación de instalaciones amenaza con alterar la imagen y el valor patrimonial del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  4. 4 El sicario de 17 años de Málaga confirma la tendencia de la Mocro Maffia de reclutar a menores por unos 20.000 euros
  5. 5

    Un arquitecto malagueño firma una tesis pionera sobre cómo diseñar la vivienda y la ciudad para ayudar a los enfermos de alzhéimer
  6. 6

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  7. 7 Indemnización de 10.000 euros a un trabajador tras no quedar acreditado que llamara «payasa» a su jefa
  8. 8 Jared Leto y Disney se suben a la Alcazaba de Málaga
  9. 9

    La Sareb sobre la promoción sin luz de Mijas: «Los vecinos han sido estafados»
  10. 10 El árbol más grande de Andalucía se muere: su envejecimiento es «imparable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El 'overbooking' de placas solares en el casco histórico obliga a Archidona a prohibir nuevas instalaciones

El &#039;overbooking&#039; de placas solares en el casco histórico obliga a Archidona a prohibir nuevas instalaciones