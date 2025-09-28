El 'overbooking' de placas solares en el casco histórico obliga a Archidona a prohibir nuevas instalaciones

El Ayuntamiento de Archidona ha emitido un bando municipal en el que recuerda de forma expresa la prohibición de instalar placas solares en el Conjunto ... Histórico y en su entorno inmediato. La medida se adopta tras detectar en los últimos meses un aumento considerable de solicitudes de licencia, lo que el propio consistorio describe como un auténtico «overbooking» de peticiones. Según el gobierno local, esta proliferación de instalaciones amenaza con alterar la imagen y el valor patrimonial del municipio.

El documento, firmado por el alcalde, señala que la decisión se basa en el acuerdo alcanzado de forma unánime por la Comisión de Urbanismo, Obras e Infraestructuras y Medio Ambiente en su sesión celebrada el 15 de septiembre. En dicho encuentro, los responsables municipales analizaron el impacto de las instalaciones fotovoltaicas en el ámbito protegido y coincidieron en que generan una contaminación visual y perceptiva incompatible con la conservación de un espacio catalogado.

El texto del bando especifica que esta contaminación afecta tanto a la contemplación directa desde la vía pública como a la visión desde edificios colindantes y desde los puntos elevados que ofrecen una panorámica completa del municipio. En todos los casos, se considera que la presencia de paneles solares distorsiona la percepción global del conjunto urbano, comprometiendo la integridad de su fisonomía histórica.

En coherencia con la normativa urbanística local y con la legislación autonómica de protección del patrimonio, el Ayuntamiento recalca que no está permitida la instalación de placas solares en el Conjunto Histórico de Archidona ni en su entorno. El objetivo es reforzar la seguridad jurídica y evitar que se presenten nuevas solicitudes que, por definición, no pueden autorizarse.

Placas colocadas sin licencia

El bando no se limita a prohibir futuras colocaciones, sino que también se refiere a las instalaciones ya existentes. Así, se establece que aquellas placas solares colocadas sin licencia deberán ser retiradas antes del 15 de noviembre de 2025. De no cumplirse este plazo, el consistorio iniciará los expedientes sancionadores y de restitución de la legalidad urbanística que correspondan, lo que puede incluir medidas económicas y disciplinarias.

La advertencia se dirige de manera general a propietarios, inquilinos y residentes del casco histórico, a quienes se recuerda que cualquier instalación de este tipo en el ámbito protegido carece de validez legal. El Ayuntamiento insiste en que la medida no persigue otra finalidad que preservar la identidad urbana y patrimonial de Archidona, considerada uno de los principales valores colectivos de la localidad.

Con esta decisión, el consistorio responde a la acumulación de peticiones registradas en los últimos meses y lanza un mensaje inequívoco: en el casco histórico no habrá placas solares, y aquellas que se hayan colocado sin licencia deberán ser desmontadas en las próximas semanas para evitar sanciones