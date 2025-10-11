Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nuevo depósito de 500.000 litros instalado en la zona de Arroyo Ancón y Monterroso, clave para mejorar el abastecimiento de agua en el municipio de Almogía. SUR

Un nuevo depósito de 500.000 litros refuerza el abastecimiento de agua en Almogía

El Ayuntamiento culmina una obra esencial con más de 4 kilómetros de tuberías y una inversión de 153.500 euros para garantizar un suministro estable y sostenible en Arroyo Ancón y Monterroso

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Almogía

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:02

Comenta

El municipio de Almogía ha dado un paso importante en la mejora de sus infraestructuras hidráulicas con la finalización y recepción de una obra clave ... para el suministro de agua en el término municipal. Se trata de la instalación de un nuevo depósito de 500 metros cúbicos de capacidad (500.000 litros) y la puesta en marcha de 4,36 kilómetros de nuevas tuberías, que reforzarán significativamente la red de abastecimiento en las zonas de Arroyo Ancón y Monterroso.

