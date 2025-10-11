Un nuevo depósito de 500.000 litros refuerza el abastecimiento de agua en Almogía

El municipio de Almogía ha dado un paso importante en la mejora de sus infraestructuras hidráulicas con la finalización y recepción de una obra clave ... para el suministro de agua en el término municipal. Se trata de la instalación de un nuevo depósito de 500 metros cúbicos de capacidad (500.000 litros) y la puesta en marcha de 4,36 kilómetros de nuevas tuberías, que reforzarán significativamente la red de abastecimiento en las zonas de Arroyo Ancón y Monterroso.

La recepción de esta infraestructura tuvo lugar el pasado martes y supone un avance decisivo en el objetivo del equipo de gobierno de garantizar el acceso al agua en todos los núcleos de población del municipio. La actuación ha contado con una inversión total de 153.500 euros y permitirá optimizar el funcionamiento de la red, mejorar el servicio y atender con garantías la demanda actual y futura de los vecinos y vecinas.

Desde el Ayuntamiento destacan la relevancia de este proyecto, no solo por el volumen de agua que podrá almacenarse gracias al nuevo depósito, sino también por la ampliación y mejora de la red de distribución. Los 4,36 kilómetros de conducciones nuevas permitirán reforzar el suministro en zonas que hasta ahora contaban con infraestructuras más limitadas, incrementando la fiabilidad del servicio y reduciendo posibles incidencias.

Prioridad absoluta

El Consistorio subraya que asegurar el acceso al agua en todo el término municipal es una prioridad absoluta. «El agua es un recurso esencial y trabajamos cada día para garantizar que llegue a todos los hogares de Almogía en condiciones óptimas», destacan fuentes municipales. Actuaciones como esta, añaden, representan «un paso firme» en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y en el desarrollo sostenible del municipio.

El proyecto forma parte de la estrategia municipal para modernizar las infraestructuras de abastecimiento y adaptarlas a las necesidades actuales, especialmente en un contexto marcado por la escasez hídrica y la necesidad de optimizar los recursos disponibles. Con este tipo de inversiones, Almogía refuerza su compromiso con una gestión eficiente y responsable del agua, uno de los recursos más valiosos para la población y el territorio.