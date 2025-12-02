Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Navidad llega a Alhaurín de la Torre con un variado programa para toda la familia

El programa incluye la Gran Zambomba, la VIII Navidad Morá, el Certamen de Pastorales o la iniciativa de Villancicos Solidarios

SUR

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:46

Comenta

La Navidad llega un año más a Alhaurín de la Torre y lo hace con un completo programa de actividades elaborado por el Área de ... Fiestas y Turismo cargado de música, zambombas y eventos para toda la familia. Este martes el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García; la edil delegada de Comercio, María del Mar Martínez; y las trabajadoras de estas áreas han dado a conocer la sucesión de actos que se han previsto para estas semanas, desde el próximo sábado, 29 de noviembre, hasta el 5 de enero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  7. 7 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  8. 8 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  9. 9 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  10. 10 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Navidad llega a Alhaurín de la Torre con un variado programa para toda la familia

La Navidad llega a Alhaurín de la Torre con un variado programa para toda la familia