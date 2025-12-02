La Navidad llega a Alhaurín de la Torre con un variado programa para toda la familia

La Navidad llega un año más a Alhaurín de la Torre y lo hace con un completo programa de actividades elaborado por el Área de ... Fiestas y Turismo cargado de música, zambombas y eventos para toda la familia. Este martes el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García; la edil delegada de Comercio, María del Mar Martínez; y las trabajadoras de estas áreas han dado a conocer la sucesión de actos que se han previsto para estas semanas, desde el próximo sábado, 29 de noviembre, hasta el 5 de enero.

Previo al encendido oficial del alumbrado que tendrá lugar en la Plaza de España el día 5 de diciembre, desde las cinco de la tarde, este sábado ya se respirará el ambiente navideño con la Gran Zambomba que ha preparado la Cofradía de los Verdes en el Parque Municipal del Mirador de Bellavista a partir de las 16 horas, con las actuaciones de Encarni Navarro, No tengo el madroño pa polvorones y Más que Amigos.

Ya el viernes, 5 de diciembre, desde las cinco de la tarde habrá música con Encarni Navarro en la Plaza de España previo al gran encendido del alumbrado que será a las 19 horas con una gran fiesta posterior con un DJ. Este día también se presentará el vídeo promocional 'Alhaurín de la Torre cree en la Navidad'.

El sábado 6 será la Hermandad de los Moraos quien celebre su VIII Navidad Morá en el Parque del Mirador y el Rincón Morao con la inauguración de su Belén a partir de las 13 horas y mucha música con el coro Alma Morá, El Callejón y la zambomba de Alejandro Estrada. Contará asimismo con actividades infantiles en el horario matinal.

El lunes 8 de diciembre, se desarrolla el XXXI Certamen de Pastorales 'Gabriel Muñoz' en el Centro Cultural 'Vicente Aleixandre' a las 12 del mediodía con la participación de la Pastoral San Juan, Pastoral El Puerto, Los Penosos y Amigos Enrique Castillo.

El viernes 12, a las ocho de la tarde, en la Parroquia de San Sebastián se celebra una nueva edición de los Villancicos Solidarios que organiza Trébol de Agua y que contará con la Agrupación Folclórica Solera.

La gran jornada de Ruta de Zambombas se ha fijado para el sábado, 13 de diciembre con dos escenarios distintos. Por la mañana, desde las 12, en la Plaza de San Sebastián, donde actuarán la Zambomba de la Familia Ballesteros (12 horas) y Casa Pestiño (13 horas). Por la tarde la cita se traslada al Parque Municipal con Zambomba Flamenca de Antonio de Verónica y Saray Cortés (17 horas), De Alhaurín de la Torre a Belén con Manuel de la Curra (20 horas) y Hoffman y sus amigos cantan por Navidad (21:30 horas).

El domingo 14, a las 17 horas, la asociación Barrio Viejo celebra su tradicional Merienda de Rosquillos en su sede de la Avenida del Barrio Viejo. La cofradía de la Pollinica y el grupo parroquial del Rocío organiza su Zambomba el sábado, 20 de diciembre, desde las doce del mediodía en la Plaza de Paco Lara. Este mismo fin de semana, del viernes 12 al domingo 14 de diciembre tendrá lugar el festival 'Merry Beermas' en el Recinto Ferial, donde se ofrecerán cervezas de Navidad, foodtrucks, conciertos y actividades infantiles.

Ya el martes, 23 de diciembre, llegan los cuentacuentos navideños a algunas barriadas como El Peñón (11 horas), Torresol (12:30 horas) y Viñagrande (17 horas). El viernes 27 será la jornada en la que el tren navideño con personajes de animación infantiles visite La Alquería (11 horas), Torrealquería (12 horas) y El Romeral (13 horas) y en horario de tarde El Peñón (17 horas) y Zapata (18 horas).

Del sábado 28 al lunes 30 vuelve 'Creando Navidad' al Parque Municipal y el Recinto Ferial con numerosas actividades, espectáculos y mucha animación infantil. En la Nochevieja, a las once y media de la noche, se dará la entrada al Año Nuevo con las Campanadas en la Plaza del Ayuntamiento con uvas y cotillón para los presentes.

Previa a la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, el día 4 de enero el Heraldo Real visitará Alhaurín de la Torre para recibir las llaves de la Villa de manos del alcalde. El cortejo partirá desde la Plaza de España a las seis y media y finalizará en el Parque Municipal del Mirador de Bellavista.

El 5 de enero, a las cinco de la tarde, se iniciará la Gran Cabalgata de Reyes que volverá a recorrer toda la travesía urbana desde el Pabellón Blas Infante hasta finalizar en el Estadio de Los Manantiales.

Andrés García ha destacado que se ha diseñado un amplio programa de actividades para esta Navidad para que disfruten todos los vecinos y vecinas del municipio, pero en especial, los más pequeños que son los verdaderos protagonistas de estas fiestas.

ACTOS DE COMERCIO

La Concejalía de Comercio también ha presentado su campaña con motivo de la Navidad, una época de gran consumo y actividad para los establecimientos por lo que desde el Área pretenden aportar su grano de arena y ayudar a la economía local e incentivar que esas compras se realicen en los negocios alhaurinos.

La campaña cuenta con distintos pilares sobre los que se asienta la misma: un boleto rasca para obtener premios a partir de una compra mínima en los comercios que se adhieran a la iniciativa, la visita de Papá Noel y sus elfos para que los niños puedan hacer entrega de sus cartas, y una campaña en redes sociales y radio para dar a conocer nuestros negocios.

En los rascas, todos los establecimientos que deben hacer compras de regalos navideños en los distintos negocios locales. Estarán premiados con numerosos regalos entre los que hay artículos de electrónica como secadores de pelo o cepillo dental, entre otros. Además, el día 23 de diciembre, en la Plaza de San Antonio, volverá a estar Papá Noel y sus elfos recibiendo a todos los niños que quieran hacer entrega de sus cartas con su listado de regalos.

Esta actividad ha sido un completo éxito en años anteriores y una de las más demandadas en estas fechas pues los más pequeños pueden acercarse directamente a Papá Noel y hacer sus peticiones.

Por último, las redes sociales de Comercialh estarán disponibles para que los establecimientos puedan darse a conocer junto con sus productos y servicios con un enfoque innovador y de alto alcance. También se han realizado spots que se irán retransmitiendo en las redes sociales y en Mega Radio hay negocios que se van a promocionar con cuñas publicitarias. También se contará con una promoción de la hostelería local, ya que se publicarán los menús y ofertas para cenas de Nochebuena, Nochevieja y celebraciones grupales en bares y restaurantes locales.