Nace la coordinadora andaluza de mujeres rurales, presidida por una malagueña Presentación de la coordinadora en la Fundación Tres Culturas. :: sur Adela Romero dirige una iniciativa respaldada por 10.000 mujeres asociadas en toda la región que quieren «hacer políticas para mejorar la situación» FERNANDO TORRES Lunes, 21 octubre 2019, 00:03

Han sido muchos meses de trabajo, pero los resultados están a punto de llegar. La Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales (Coamur) trabaja ya en su primer estatuto, con el respaldo de 10.000 mujeres procedentes de 200 asociaciones, 10 federaciones y una confederación de todas las provincias de la comunidad autónoma. Los objetivos de esta coordinadora, impulsada por once lideresas de distintos puntos y presidida por la cara visible de la Asociación de Mujeres de Guadalteba, Adela Romero, son «promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las zonas rurales y posicionar a las mujeres rurales en la interlocución con las instituciones», según un manifiesto.

Romero explica que ha sido un proceso «de dos años», en el que ha habido mucha información para constituir una entidad sólida que permita introducir unos cambios necesarios para el colectivo de mujeres rurales. «Hemos visto que su presencia en los puestos de toma de decisiones es muy baja, no están en los Grupos de Desarrollo Rural, ni al frente de las cooperativas agrarias; antes se encargaban de la manufacturación, pero cada vez menos», denuncia la presidenta. Cuando detectaron el problema decidieron ponerse manos a la obra, para poner fin a «muchas situaciones denunciables», y de ahí nace esta organización. «No podemos seguir viendo a las cuidadoras de la dependencia cobrar una miseria», replica.

Además, Romero recuerda que «las mujeres del medio rural no estaban acostumbradas a movilizarse, las pancartas las llevaban los hombres, ellas iban detrás». Ante esta «invisibilización» de la mujer en el campo nace la voluntad de Coamur, porque «las cosas están cambiando pero en el medio rural van mucho más despacio».

Lentitud en el cambio

Antes de crear Coamur, Romero y sus compañeras consiguieron llegar al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres -en su momento presidido por Susana Díaz, ahora por Juanma Moreno-. «Vimos que se estaban haciendo muchas cosas y se estaban planteando iniciativas muy interesantes, pero no se estaba llevando esa actitud al medio rural; los GDR recibían fondos que no llegaban a las asociaciones de mujeres». No obstante, el simple hecho de llegar al consejo fue «una emoción muy grande», porque «por fin» pudieron «hablar» de esos problemas que parecían no importar a nadie. Y así nació la idea de conformar la coordinadora, para unificar el trabajo de las distintas organizaciones que tienen acceso al consejo y poder tener un espacio sólido en la entidad. Coamur necesita estar funcionando un año para acceder al consejo autonómico, pero mientras tanto Romero y sus compañeras siguen trabajando en la creación del primer estatuto de la mujer rural.

Coamur nació el pasado miércoles, se presentó en la sede de Fundación Tres Culturas -el acto ilustra este reportaje-. Allí, Romero dejó claro cuál es el objetivo de las once lideresas: «Queremos hacer políticas para mejorar la vida de las mujeres en el medio rural».

Romero es natural de Cuevas de San Marcos, es una empresaria rural que de niña emigró a Madrid. «Allí me daba vergüenza cuando decían que era de pueblo; ahora me siento muy orgullosa», explica. Se dedica al sector olivarero y desde hace años tiene clara la necesidad de un cambio.