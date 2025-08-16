Monda se blinda contra el Virus del Nilo: nace el primer plan integral de la Sierra de las Nieves

El Ayuntamiento de Monda ha decidido no dejar nada al azar en la lucha contra el Virus del Nilo Occidental (VNO). Tras la detección de un positivo en la vecina localidad de Guaro el pasado año, que fue considerado como el primer caso de un ser humano en la provincia de Málaga ... , y la reclasificación del municipio a un Nivel de Riesgo Medio, el consistorio ha activado un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial que, además de ser pionero en la comarca de la Sierra de las Nieves, combina acciones de prevención, vigilancia intensiva y eliminación directa de mosquitos.

La alcaldesa de Monda, María Fernández, subraya que la decisión se ha tomado con una clara prioridad: «La salud de nuestros ciudadanos es nuestra máxima preocupación. No podemos permitir que la tranquilidad de nuestro pueblo se vea amenazada por una enfermedad que, aunque en la mayoría de los casos es leve, puede tener consecuencias graves. Por eso hemos decidido actuar de manera proactiva y no esperar a que el problema llegue a nuestras puertas».

El plan, diseñado por la empresa especializada ATHISA Medio Ambiente, ha tenido un coste de elaboración de 834,90 euros, pero su ejecución contará con una inversión total de 9.289,17 euros, procedentes del PAEM 2ª Fase 2025. «Este plan no es un gasto, es una inversión en el bienestar de nuestra comunidad», recalca la concejala de Medio Ambiente, Candelaria Ruiz.

El cronograma de trabajo se ha diseñado para adaptarse al ciclo biológico del mosquito y ser más intensivo en los meses de mayor riesgo. La fase de invierno, de diciembre a marzo, contempla una visita mensual para la inspección y tratamiento de focos. En la fase de verano, de abril a noviembre, la frecuencia aumenta con dos visitas cada quince días.

Las actuaciones combinan dos frentes: el control de mosquitos adultos mediante fumigaciones con un atomizador Tifone instalado en una pick-up, y el tratamiento larvario manual en puntos clave como imbornales, fuentes y arroyos. «Es crucial atacar el problema en su origen, controlando las larvas antes de que se conviertan en adultos», explica Ruiz, quien recalca que esta estrategia dual ha demostrado ser la más eficaz en otros municipios que ya la aplican.

Procedimiento

El procedimiento administrativo para poner en marcha el plan ha sido riguroso. El expediente de contratación de la empresa se inició el 26 de marzo. Una vez elaborado el documento por ATHISA Medio Ambiente, se remitió a la Delegación Territorial de Salud y Consumo el 9 de mayo. El 6 de junio, la administración autonómica solicitó la subsanación de algunos puntos, a lo que el Ayuntamiento respondió el 3 de julio.

«Estamos ejecutando el plan con la seguridad de que ha sido validado por los expertos», avisa Fernández

Aunque la confirmación oficial por registro aún está pendiente, los técnicos de la Delegación han dado su visto bueno verbal, lo que ha permitido comenzar las actuaciones. «Estamos ejecutando el plan con la seguridad de que ha sido validado por los expertos», afirma la alcaldesa, que también ha querido agradecer la colaboración de todo el equipo municipal y de los técnicos de Salud y Consumo.

Aplicación de larvicidas en un imbornal del casco urbano de Monda. SUR

El plan no se limita a la acción institucional. Incluye una campaña de concienciación para que los vecinos eliminen posibles criaderos de mosquitos en sus viviendas y jardines. Se informará sobre medidas como evitar acumulaciones de agua en recipientes, mantener limpios los desagües y cubrir depósitos. «La implicación de todos es fundamental. Con la colaboración de la ciudadanía conseguiremos que Monda sea un lugar más seguro y libre del Virus del Nilo», insiste la concejala Ruiz.