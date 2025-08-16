Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Técnicos y representantes municipales inspeccionan un arroyo de Monda para aplicar tratamientos larvicidas dentro del plan contra el Virus del Nilo. SUR

Monda se blinda contra el Virus del Nilo: nace el primer plan integral de la Sierra de las Nieves

Tras el positivo detectado en un ser humano el año pasado en Guaro, el municipio decide activar una estrategia pionera en la comarca con fumigaciones, control larvario y vigilancia intensiva

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Monda

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:09

El Ayuntamiento de Monda ha decidido no dejar nada al azar en la lucha contra el Virus del Nilo Occidental (VNO). Tras la detección de un positivo en la vecina localidad de Guaro el pasado año, que fue considerado como el primer caso de un ser humano en la provincia de Málaga ... , y la reclasificación del municipio a un Nivel de Riesgo Medio, el consistorio ha activado un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial que, además de ser pionero en la comarca de la Sierra de las Nieves, combina acciones de prevención, vigilancia intensiva y eliminación directa de mosquitos.

