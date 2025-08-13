Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los promotores del futuro parque temático de la naturaleza junto a la alcaldesa de Carratraca, Marian Fernández, en la firma de la licencia de obra. SUR

Luz verde al futuro parque temático de la naturaleza de Carratraca

El Ayuntamiento concede la licencia de obra y arranca la construcción de un complejo con una inversión prevista de diez millones de euros, que se desarrollará en dos fases y prevé abrir en un plazo estimado de tres años

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Carratraca

Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:14

Carratraca ha dado este miércoles un paso decisivo en su proyección turística y económica. El Ayuntamiento ha otorgado la licencia urbanística que autoriza la construcción ... de un parque temático de la naturaleza junto a la Sierra Blanquilla, poniendo fin a un largo recorrido administrativo que se ha prolongado durante más de siete años. Con este último trámite, la promotora podrá iniciar las obras de inmediato, con un plazo estimado de ejecución de tres años y un desarrollo en dos fases.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

