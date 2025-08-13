Luz verde al futuro parque temático de la naturaleza de Carratraca

Carratraca ha dado este miércoles un paso decisivo en su proyección turística y económica. El Ayuntamiento ha otorgado la licencia urbanística que autoriza la construcción ... de un parque temático de la naturaleza junto a la Sierra Blanquilla, poniendo fin a un largo recorrido administrativo que se ha prolongado durante más de siete años. Con este último trámite, la promotora podrá iniciar las obras de inmediato, con un plazo estimado de ejecución de tres años y un desarrollo en dos fases.

El acto de la firma, celebrado en la sede consistorial, simboliza el arranque de un proyecto que llevaba más de una década gestándose. Javier Lazpita, responsable de la empresa promotora Finca Ecológica y de Recreo Arroyo de las Cañas 2013 SL y futuro director del parque, transmitió la importancia del momento y subrayó que el concepto del complejo va más allá de la imagen de un zoológico. «Hay que hacer mucho hincapié en que es un parque temático de la naturaleza, evitando un poco la palabra zoo», explicó.

El promotor celebró que, tras obtener todos los permisos de la Junta de Andalucía y la licencia municipal, «ya empezamos y vamos para adelante con todo». En cuanto a los plazos, Lazpita reconoció que el objetivo es terminar en tres años, tal y como también apuntó la alcaldesa del municipio, Marian Fernández, aunque advirtió con realismo que «las obras siempre se pueden demorar más».

El futuro parque, cuyo nombre comercial definitivo aún no se ha revelado, ocupará 200 hectáreas en la Sierra del Agua, a unos cuatro kilómetros del casco urbano y con acceso cercano desde la carretera A-354. Su diseño plantea un recorrido inmersivo por distintos ecosistemas, desde la sabana africana hasta la jungla asiática, con ambientaciones de alta fidelidad que integrarán arquitectura, vegetación y fauna.

La experiencia irá más allá de la mera observación. Los visitantes podrán recorrer un museo de especies extintas con réplicas hiperrealistas realizadas por paleoartistas, vivir un vuelo simulado en un Flying Theater o atravesar en un tren panorámico el recinto de leones y jirafas, protegidos por cristales de visión completa. Además, el complejo ofrecerá alojamientos tematizados, como cabañas africanas desde las que se podrán avistar animales, y actividades como safaris asiáticos y rutas nocturnas guiadas.

Fase incicial

La fase inicial comenzará con la canalización de agua, la acometida eléctrica, la construcción del edificio de entrada y dos grandes pajareras. A partir de ahí, se irán ejecutando el resto de instalaciones en fases sucesivas, pero la apertura se hará de forma conjunta, sin inauguraciones parciales.

Este punto de partida llega tras un proceso de tramitación especialmente exigente. Durante once años, el equipo promotor ha tenido que reunir autorizaciones de carreteras, aguas, vías pecuarias, cultura, turismo, medio ambiente y monte público. La Autorización Ambiental Unificada, recibida en julio, fue el elemento clave para desbloquear la concesión de la licencia municipal.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa expresó la satisfacción de la corporación por culminar un proceso tan complejo. En un comunicado, el Consistorio señaló que la puesta en marcha del parque representa «una apuesta decidida por el desarrollo sostenible y el respeto al entorno natural» y, al mismo tiempo, «un impulso sin precedentes para la economía local».

El gobierno municipal prevé que la construcción y posterior apertura del parque genere un importante número de empleos directos e indirectos, así como un aumento notable de la actividad comercial, turística y de servicios. «Hoy se abre una nueva etapa de esperanza y futuro para Carratraca», concluye el texto.

Si las previsiones se cumplen, el parque abrirá sus puertas en 2028, consolidando a Carratraca como un referente europeo en turismo de naturaleza, conservación y divulgación ambiental. La combinación de innovación, educación y entretenimiento que plantea el proyecto aspira a atraer visitantes de todo el mundo y a dejar una huella duradera en el desarrollo económico y social del municipio.