Locura de pistacho, la nueva sensación de los mantecados de Antequera

Las recetas de mantecados de Antequera no paran de sorprender. La nueva, un polvorón cubierto con chocolate y rematado con pistachos. Se denomina 'Locura de ... pistacho' y es la última creación del Horno San Pancracio, que abre todos los días, sin cerrar a mediodía, en el número 11 de la calle Calzada, en pleno centro monumental de Antequera.

Un polvorón gourmet que sorprende al paladar al degustar una explosión de sabores del polvorón, envuelto con chocolate y rematado con crujiente pistacho. Cuando empiezas a saborearlo, te llega la textura del pistacho y su sabor salado. Está siendo la revelación de esta campaña y de muchas por venir.

Un horno que tiene su propio museo con una frase que forma parte ya del día a día de los dichos populares: «Bocados que guardan la memoria de Antequera». Su estrella son «los bocaditos que cautivan a todo el que los prueba, no paramos de elaborarlos y siguen gustando un montón». Se trata de una porción pequeña de mantecados con diferentes sabores que invita a probar varios.

Así surge la locura de pistacho

Alicia Morales Aguilera nos comparte que se trata de «un invento nuevo, una novedad, es un polvorón crocanti de pistacho, cubierto con una capa de chocolate, y lleva pistacho por encima. Es una textura diferente, no se parece en nada a lo que hemos hecho antes». Esta vez fue su madre Pilar Aguilera la que se puso a innovar en el horno. «No sabíamos nada de lo que estaba haciendo y de buenas a primeras nos llama para que probáramos una cosa». ¿Y cómo estaba? «¡Increíble y le dijimos: ¡qué bueno, mamá! Y salgo a atender a un cliente que viene con asiduidad, le digo que lo pruebe y nos dijo: '¡Esto es una locura de pistacho¡', y se le quedó el nombre».

«Cada vez que hacemos una remesa, ¡vuelan! Estamos haciendo pequeñas producciones y es sacarlo al mostrador y la gente se los lleva». Además de su tienda física, los vencen en su web www.confiteriaartesana.com y atienden en los teléfonos 952 84 36 42 y 628 116 680. Abren todos los días hasta Navidad. Es una de las marcas que más está creciendo en los últimos tiempos.