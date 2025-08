Lío en el siglo XVIII con los nombres de los dos Alhaurines

Unos 13 kilómetros, a través de la conexión por carretera más corta, la de la A-404, separan Alhaurín de la Torre de Alhaurín El ... Grande. Sus términos, habituales para senderistas, aficionados al 'trail' y ciclistas, están unidos en el monte y sus historias, en definitiva, vinculadas. Tanto es así que, durante bastante tiempo, hasta se les confundía.

Cuando los Reyes Católicos conquistaron la ciudad de Málaga, al municipio que tiene en el nombre la atalaya, se le denominaba como Laolin y, en 1492, como Alahulin, entre otras variantes, mientras que Alhaurín el Grande figuraba como Alaorin. Así lo recuerda el concejal e historiador de Alhaurín de la Torre, José Manuel de Molina, antiguo coordinador del Centro de Estudios e Investigación Julián Sesmero Ruiz.

Si se rebusca en los archivos del pasado, reza que, en 1535 a Alhaurín el Chico, es decir, el de la torre, también se le conoce como Alaulinejo o Alhaurinejo. En ese momento, es un arrabal de la capital de la provincia y con el diminutivo, queda distinguido del otro Alhaurín, que era villa, mientras que el pequeño era solo lugar. Este término es el empleado para poblaciones de menor entidad que las villas, pero mayor que las pueblas. Para que sirva de contexto, en esta clasificación del XVI entraban, por ejemplo, Churriana, Fuengirola, Maro, Moclinejo y Pizarra, tal y como recoge De Molina en su libro 'Episodios y Alcaldes de Alhaurín de la Torre', de 2019. Para explicar la alusión a la arquitectura militar en el nombre, se pueden encontrar referencias el 17 de julio de 1489, como apunta este apasionado a indagar en el pasado de su municipio, cuando Toribio de la Vega, cocinero de Isabel la Católica, recibió un molino en el que había una almenara.

Ampliar El núcleo de Torrealquería, en Alhaurín de la Torre. J. R. C.

Esta nomenclatura también se puede entender por la existencia de decenas de torres alquerías, una estructura árabe, que incluía recinto defensivo y explotación agrícola, que, actualmente, da nombre a una barriada de Alhaurín de la Torre.

Punto de inflexión

Pese a todo, la confusión entre los nombres era el pan nuestro de cada día. Tanto es así, que, en el reinado de Carlos III, lo tomó en consideración el geógrafo Tomás López, que se propuso cartografiar todo el país.

Para ello, pidió colaboración a los párrocos, apunta De Molina, «por ser personas bien instruidas y conocedoras de sus respectivas feligresías». El cura de Alhaurín el Grande, Manuel Justo Cornejo, contestó al cuestionario enviado por técnico real y, en una carta de finales del XVIII, aclaraba: «Por el este de esta villa se camina hacia Málaga. Después de legua y media se pasa el arroyo Hondo, del cual dista media el arroyo del Valle y a la legua se pasa por barca el río de Málaga. A la legua de nuestra villa por la misma dirección se separa del camino real una vereda que por distancia de otra legua dirige al lugar de Alhaurín de la Torre. De este dista media el Retiro que es hacienda famosa en este territorio por el gran número y primor de sus fuentes. (…) Todo este territorio se compone de cortijos y olivares. La villa de Coín es muy amena y hermosa, sus huertas son casi innumerables. No serán menos de 800 las de nuestro Alhaurín. También hay algunas en Alhaurín de la Torre que dijimos dista 2 leguas de esta villa. Los nacimientos son muchos y muy copiosos. Sus aguas muy puras y delgadas».

Explicaciones del cura

El sacerdote también tuvo que dar explicaciones sobre la forma en la que se aludía a Alhaurín de la Torre, y puntualizó al experto en Geografía de la corte: «Con gusto satisfago a la apreciable de V.m., Alaurinejo y Alhaurín de la Torre es un mismo lugar, pero su verdadero nombre propio es este último, que como dije a V.m. en mi relación, dista de esta villa dos leguas al levante». «El autor del Mapa del Reyno de Granada deveria corregir las situaciones de muchos lugares de este Obispado que no están arregladas, y no multiplicar lugares como Alhaurinejo y Alhaurin de la Torre, que los hace dos, siendo no mas que uno con estos dos nombres que el vulgo dice Alhaurinejo, y es su nombre Alhaurín de la Torre distinto de otro que llaman El Grande, siendo no tres sino dos los Alhaurines», zanjó en otro de sus escritos.

Actualmente, en lo que a población se refiere, Alhaurín de la Torre supera al Grande, con casi 50.000 el primero y la mitad el segundo, aproximadamente. La cercanía la aeropuerto y una mayor proximidad a Málaga han multiplicado el censo y ampliado el caso urbano del antiguo Alhaurinejo.