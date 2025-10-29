Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión celebrada en Cártama este miércoles. SUR

La Junta presenta en Cártama un avance del mapa de riesgo de inundaciones en la provincia

El Ejecutivo andaluz identifica los puntos negros urbanísticos y plantea limitar construcciones en zonas vulnerables durante una reunión con los alcaldes de Málaga, un año después de la dana

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Cártama

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:02

Comenta

Un año después de la dana que anegó el Valle del Guadalhorce y dejó una víctima mortal en la provincia, la Junta de Andalucía ha ... reunido este miércoles en Cártama a los alcaldes y representantes municipales de la provincia de Málaga para avanzar en la coordinación y prevención frente a emergencias. El encuentro, presidido por la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha servido para presentar un avance del mapa de puntos negros urbanísticos con riesgo de inundación, una herramienta destinada a identificar las zonas más vulnerables de la provincia ante episodios de lluvias torrenciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  2. 2 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  3. 3 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  4. 4

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  5. 5

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  6. 6 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  7. 7 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  8. 8

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  9. 9 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  10. 10 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta presenta en Cártama un avance del mapa de riesgo de inundaciones en la provincia

La Junta presenta en Cártama un avance del mapa de riesgo de inundaciones en la provincia