La Junta aprueba el primer Plan General de Ordenación Urbanística de Carratraca tras seis años de tramitación

Carratraca ha vivido esta semana un momento que su alcaldesa no dudó en calificar como «histórico». El pequeño municipio de la comarca de Guadalteba cuenta ... por primera vez con un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU) en Málaga dio luz verde definitiva al documento el pasado lunes, poniendo fin a un proceso administrativo que arrancó en 2017.

Hasta ahora, Carratraca se regía principalmente por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA, 2002) y por el Decreto 2/2012, que establece normas para edificaciones aisladas en suelos sin planeamiento. Estas disposiciones autonómicas actuaban como marco mínimo para autorizar construcciones y reformas, garantizando unas condiciones básicas de uso del suelo y de protección ambiental.

Además, el caso de este municipio es muy particular, ya que al estar declarado Bien de Interés Cultural (BIC), cualquier actuación urbanística debía contar con autorización expresa de la Junta de Andalucía, especialmente de la Consejería de Cultura. Esto suponía limitaciones adicionales incluso en obras menores, como cambios de ventanas o reformas interiores, hasta la reciente aprobación de su primer PGOU.

El plan abre la puerta a un crecimiento ordenado tras años de estancamiento urbanístico. Para ello se prevé la creación de cuatro áreas de reforma interior en suelo urbano para 61 viviendas y cinco nuevos sectores de suelo urbanizable sectorizado: tres residenciales con capacidad para 146 viviendas, uno turístico y otro industrial. Además, se garantiza la construcción de al menos 70 viviendas protegidas.

Junto a las nuevas viviendas, el documento reserva 6.703 metros cuadrados para espacios libres y 15.171 para equipamientos generales. También incluye actuaciones en materia de infraestructuras de comunicación y de servicios, fundamentales para acompañar el desarrollo previsto en el municipio.

El PGOU fija como horizonte un modelo de ciudad compacta, funcional y diversificada. Entre sus prioridades figuran la recuperación del patrimonio histórico y cultural, la mejora del paisaje urbano y actuaciones de reforestación. Todo ello acompañado de medidas de fomento del turismo rural y un compromiso con la sostenibilidad y la gestión racional de los recursos naturales.

Urbanísticamente estancada

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, María Rosa Morales, destacó que la aprobación «pone fin a la ausencia de un instrumento fundamental para el planeamiento urbano en este municipio». Por su parte, la alcaldesa Marian Fernández subrayó que se trata de «un momento histórico que va a marcar un antes y un después para el futuro de los vecinos», recordando que Carratraca estaba «urbanísticamente estancada» y ahora contará con más autonomía.

Cabe recordar, que el documento protege cauces públicos, vías pecuarias, montes y hábitats de interés comunitario. También blinda espacios naturales de gran valor medioambiental, como la Sierra Prieta-Cabrilla-Alcaparaín y la Sierra de Aguas, considerados estratégicos en el equilibrio territorial de la zona.

La delegada Morales enmarcó este avance en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Esta norma, dijo, ha permitido agilizar los trámites urbanísticos y acortar plazos que antes podían dilatarse durante años. El nuevo marco fija un máximo de tres años para tramitar los planes generales y ofrece instrumentos adaptados a municipios pequeños, como el Plan Básico, diseñado para localidades de menos de 10.000 habitantes sin litoral.