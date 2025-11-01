La Junta adquiere los terrenos de la Laguna de Camuñas, en Campillos, para su restauración ambiental

La Junta de Andalucía ha dado un paso decisivo en la conservación de los humedales malagueños con la adquisición de los terrenos que conforman la ... Laguna de Camuñas, situada en el municipio de Campillos. Esta compra, formalizada ante notario, permitirá poner en marcha un ambicioso proyecto de restauración ambiental destinado a recuperar el funcionamiento hídrico natural del humedal y a devolver a este enclave su valor ecológico original. La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado con fondos europeos Next Generation EU.

Los terrenos adquiridos, con una extensión total de 10,2 hectáreas, pertenecían a la sociedad Macías Torres S.L., que ha mostrado su disposición a colaborar en la operación, según explican desde el organismo andaluz. En ellos se incluyen unas tres hectáreas de olivar, 4,2 hectáreas de tierras de labor (superficies de terreno dedicadas al cultivo agrícola) y tres hectáreas adicionales correspondientes a zonas de monte bajo y vegetación propia del vaso lagunar, compuesta principalmente por carrizos y juncos. Esta última superficie no ha sido objeto de valoración económica al tratarse de dominio público hidráulico, aunque si representa el núcleo natural que se pretende revitalizar mediante la eliminación del drenaje artificial y la restauración de los hábitats originales.

Actuación en cinco humedales

La Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Málaga será la encargada de ejecutar las obras incluidas en el Proyecto de restauración de hábitats del humedal de la Laguna Dulce de Campillos y varios humedales de la provincia de Málaga, actualmente en su fase final de tramitación. Este plan contempla actuaciones en un total de cinco humedales de la provincia y cuenta con un presupuesto de 1,31 millones de euros, de los cuales algo más de 200.000 se destinarán específicamente a la Laguna de Camuñas. En los próximos meses se espera el inicio de las labores de restauración, una vez completados los procedimientos administrativos.

La intervención más relevante será la anulación del canal de drenaje que desde hace décadas altera el ciclo natural del humedal y limita la duración de los periodos de inundación. Este canal, documentado ya en la ortofoto aérea de 1956 y probablemente mucho más antiguo, fue construido con el propósito de ganar superficie agrícola, provocando una profunda modificación del ecosistema. Su clausura permitirá que la laguna recupere su régimen hídrico original, aumentando la lámina de agua y favoreciendo la reaparición de comunidades vegetales y faunísticas propias de los humedales mediterráneos temporales.

Además, el proyecto prevé la retirada parcial de sedimentos acumulados en el vaso lagunar por la erosión de los terrenos colindantes, aunque sin eliminar la vegetación palustre que aún subsiste. En los alrededores, la actuación incluirá la retirada de olivos y la repoblación forestal de unas cinco hectáreas, con la plantación de más de 1.250 ejemplares de especies autóctonas del monte mediterráneo y la siembra de pastos. De esta forma, se pretende incrementar la cobertura vegetal natural en un entorno donde los usos agrícolas predominan y las áreas de vegetación autóctona apenas alcanzan el 10 % de la superficie total del espacio protegido.

La Laguna de Camuñas, pese a su reducido tamaño, posee una enorme relevancia ecológica.

Otra medida destacada será la rectificación del trazado del camino que discurre parcialmente por la zona inundable de la laguna, coincidente con la Vereda de Carratraca, una vía pecuaria por la que solo pueden circular propietarios de fincas colindantes o vehículos autorizados. El nuevo trazado evitará que los desplazamientos interfieran con el vaso lagunar, garantizando la conservación del espacio y mejorando al mismo tiempo la seguridad de los usuarios. Asimismo, el proyecto contempla la instalación de dos infraestructuras para el uso público y educativo: un observatorio de aves y una pantalla-mirador, ambos equipados con señalización y un cartel informativo sobre los valores ecológicos del enclave.

Relevancia ecológica

La Laguna de Camuñas, pese a su reducido tamaño —con apenas tres hectáreas de superficie—, posee una enorme relevancia ecológica. Está incluida en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional y forma parte de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Se trata, además, de una de las lagunas más pequeñas y menos salinas de la Reserva Natural Lagunas de Campillos, caracterizada por su temporalidad y su dependencia directa de las precipitaciones y la escorrentía superficial.

Asimismo, la alteración provocada por el canal de drenaje redujo históricamente el tiempo de inundación y la profundidad del vaso, afectando a la presencia de vegetación palustre y limitando la capacidad del humedal para acoger fauna acuática. La restauración que ahora se inicia revertirá esa situación, permitiendo que la laguna recupere su papel como refugio de aves y especies acuáticas de gran valor ecológico. La Junta confía en que esta intervención, junto a otras previstas en los próximos meses, contribuya a consolidar un modelo de gestión sostenible del territorio que combine la protección ambiental con la sensibilización ciudadana y el desarrollo rural responsable.