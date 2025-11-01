Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Laguna de Camuñas en el término municipal de Campillos. SUR

La Junta adquiere los terrenos de la Laguna de Camuñas, en Campillos, para su restauración ambiental

La intervención más relevante será la anulación del canal de drenaje que desde hace décadas altera el ciclo natural del humedal y limita la duración de los periodos de inundación

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Campillos

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

La Junta de Andalucía ha dado un paso decisivo en la conservación de los humedales malagueños con la adquisición de los terrenos que conforman la ... Laguna de Camuñas, situada en el municipio de Campillos. Esta compra, formalizada ante notario, permitirá poner en marcha un ambicioso proyecto de restauración ambiental destinado a recuperar el funcionamiento hídrico natural del humedal y a devolver a este enclave su valor ecológico original. La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado con fondos europeos Next Generation EU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  5. 5 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  6. 6

    El Real Club Mediterráneo negocia una prórroga para su sede de 40 años a cambio de tres millones
  7. 7 Víctor Aldama pide al juez Pedraz que le permita vender un edificio en Málaga para pagar un préstamo
  8. 8 Cambios en el equipo de gobierno de De la Torre: nuevos concejales para Churriana y Bailén-Miraflores
  9. 9

    Un malagueño en el crucero incendiado del Nilo: «El barco era una bola de fuego»
  10. 10 Seguimiento masivo y segunda jornada con miles de pruebas suspendidas por la huelga de los técnicos superiores en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta adquiere los terrenos de la Laguna de Camuñas, en Campillos, para su restauración ambiental

La Junta adquiere los terrenos de la Laguna de Camuñas, en Campillos, para su restauración ambiental