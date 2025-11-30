Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dejó de ser hermano mayor de la Cofradía del Lunes Santo y ahora regirá a las nueve cofradías de Pasión A.J.G.

Juan Manuel Vegas Sancho, elegido presidente de la Agrupación de Cofradías de Antequera

Ha sido hermano mayor de los Estudiantes y releva a Trinidad Calvo tras dos mandatos al frente de las cofradías

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Antequera tiene nuevo presidente: Juan Manuel Vegas Sancho, que releva a Trinidad Calvo Gómez que ha estado ... los últimos ocho años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza hoy a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Andalucía en aviso amarillo este domingo por «chubascos fuertes, tormentas y posible granizo»
  4. 4 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  5. 5 Llega la espectacular Superluna que no se repetirá hasta 2042
  6. 6 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  7. 7 Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado
  8. 8 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  9. 9 La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios
  10. 10 Cae una «entidad bancaria para el narco» que financiaba el tráfico de drogas con detenidos en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juan Manuel Vegas Sancho, elegido presidente de la Agrupación de Cofradías de Antequera

Juan Manuel Vegas Sancho, elegido presidente de la Agrupación de Cofradías de Antequera