Juan Manuel Vegas Sancho, elegido presidente de la Agrupación de Cofradías de Antequera

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Antequera tiene nuevo presidente: Juan Manuel Vegas Sancho, que releva a Trinidad Calvo Gómez que ha estado ... los últimos ocho años.

Las nueve cofradías agrupadas así lo decidieron esta semana, contando con 7 votos a favor, 1 en blanco y 1 en contra. Ahora falta la ratificación por parte del Obispado, la presentación de su Junta Permanente y Consejo Asesor y su toma de posesión.

Viene de ser hermano mayor de la Cofradía de los Estudiantes y es empresario del sector hostelero, quien afronta esta etapa con la «fe de nuestras cofradías y por Antequera».