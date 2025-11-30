Juan Manuel Vegas Sancho, elegido presidente de la Agrupación de Cofradías de Antequera
Ha sido hermano mayor de los Estudiantes y releva a Trinidad Calvo tras dos mandatos al frente de las cofradías
Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:03
La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Antequera tiene nuevo presidente: Juan Manuel Vegas Sancho, que releva a Trinidad Calvo Gómez que ha estado ... los últimos ocho años.
Las nueve cofradías agrupadas así lo decidieron esta semana, contando con 7 votos a favor, 1 en blanco y 1 en contra. Ahora falta la ratificación por parte del Obispado, la presentación de su Junta Permanente y Consejo Asesor y su toma de posesión.
Viene de ser hermano mayor de la Cofradía de los Estudiantes y es empresario del sector hostelero, quien afronta esta etapa con la «fe de nuestras cofradías y por Antequera».
