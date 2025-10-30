Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tras presidir la cofradía del Lunes Santo de Antequera, ahora se aventura a regir el órgano agrupacional A.J.G.

Juan Manuel Vegas será el próximo presidente de la Agrupación de Cofradías de Antequera

Empresario hostelero en la capital que ha sido hermano mayor de la Cofradía de los Estudiantes

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:11

Comenta

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Antequera tiene futuro nuevo presidente, si el Obispado y las cofradías agrupadas así lo estiman: Juan Manuel ... Vegas Sancho, que ha sido el único candidato que se ha presentado, según fuentes cofrades.

