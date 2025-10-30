Juan Manuel Vegas será el próximo presidente de la Agrupación de Cofradías de Antequera

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Antequera tiene futuro nuevo presidente, si el Obispado y las cofradías agrupadas así lo estiman: Juan Manuel ... Vegas Sancho, que ha sido el único candidato que se ha presentado, según fuentes cofrades.

Del 14 al 29 de octubre estuvo abierto el plazo de presentación de candidaturas, que tenía que estar formado por una sola persona y que fuera una de las dieciocho que forman la actual Junta de Gobierno de la Agrupación, formada por el hermano mayor y el representante de cada una de las nueve cofradías agrupadas, en el momento de la convocatoria de elecciones.

De esta forma, el que ha sido hermano mayor de la Cofradía de los Estudiantes hasta las elecciones de este año, está llamado a ser el próximo presidente. En septiembre mostró su disposición de presentarse, con la duda si podía o no optar al puesto, ya que no tiene la formación teológica que se ha exigido a los hermanos mayores de las cofradías. En la reunión del órgano cofrade se respondió que no era imprescindible, por lo que dio el paso de así realizarlo.

Candidatura que ha sido ya enviada al Obispo de Málaga que tendrá que dar el visto bueno, si procede, y hacer la proclamación oficial de la aprobada el 18 de noviembre. El proceso culminará con la Junta Extraordinaria de elecciones prevista para el 27 de noviembre, en la que cada cofradía emitirá su voto: nueve en total. Será proclamada electa la candidatura que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos, cinco.

Se elige sólo a la persona, sin tener que conocerse la Junta Permanente, aunque en estas semanas se han hecho públicos nombres de personas que irán en la junta y como asesores, que tendrán que perfilarse para el día después de la posible elección y en caso de salir adelante, tomar el relevo para el mes de diciembre.

La candidatura ha tenido que estar avalada al menos por dos cofradías agrupadas. Tras la renovación de las cofradías de Pasión, toca la presidencia de la Agrupación de Cofradías. Y tiene toda las papeletas este empresario hostelero con restaurante en la capital.