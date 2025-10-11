Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jóvenes tienen en casa su oportunidad de iniciarse en los desfiles de moda A.J.G.

Jóvenes creadores de la comarca de Antequera tienen su propia pasarela de moda

Las escaleras monumentales y la galería del patio consistorial, foco de atención del público

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:34

Comenta

El patio del Ayuntamiento de Antequera se transformó en una gran pasarela de moda donde jóvenes diseñadores de la comarca pudieron mostrar sus colecciones ante ... más de 400 personas que estuvieron más de tres horas contemplando su arte y tendencias que les empujan a intentar abrirse camino en este complicado mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  4. 4 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  5. 5 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  6. 6

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  7. 7 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  8. 8 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  9. 9

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros
  10. 10 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jóvenes creadores de la comarca de Antequera tienen su propia pasarela de moda

Jóvenes creadores de la comarca de Antequera tienen su propia pasarela de moda