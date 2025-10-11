Jóvenes creadores de la comarca de Antequera tienen su propia pasarela de moda

El patio del Ayuntamiento de Antequera se transformó en una gran pasarela de moda donde jóvenes diseñadores de la comarca pudieron mostrar sus colecciones ante ... más de 400 personas que estuvieron más de tres horas contemplando su arte y tendencias que les empujan a intentar abrirse camino en este complicado mundo.

Con el título de 'Fashion Show Antequera' se promovía la segunda edición de esta iniciativa que sirve para dar una oportunidad a los jóvenes creadores. El estilo, la elegancia, la sostenibilidad y muy especialmente el sello propio de los doce diseñadores participantes en esta cita, marcaron el listón de una cita que ha venido para quedarse.

La periodista Teresa Martín condujo el acto, dándole vida al desfile y compartiendo datos de cada uno de los diseñadores. Guió el desfile la que llegó a ser primera dama de honor de Miss España.

Los diseñadores

Fueron diez diseñadores de moda y dos de complementos. En el apartado de moda participaron con sus propias creaciones 'ACM Atelier' de Fuente de Piedra, 'Ana Castellano' de Cartaojal, 'Gonzalo García' y 'Christian Padilla' de Villanueva del Trabuco, 'Goedy Rag' de Los Corrales. Y de Antequera: Montse Torres, María Joda y Marta Muñoz. En el apartado de complementos, dos diseñadoras de Antequera, Paula González y Ángela Rodríguez.

'Heres Eventos Sostenibles' se encargó de la organización uniendo estilo y vanguardia a su propio sello de desarrollo sostenible. Ante la previsión de lluvia, tuvieron la alternativa de iniciar el desfile desde la planta primera, bajando por las escaleras históricas y recorriendo la galería del patio, donde la gente aguardaba sentada en sillas.