Instalada la estructura del puente que conectará El Alcaide con Casabermeja

Las obras del nuevo puente que conectará la zona de El Alcaide con el resto de Casabermeja avanzan a buen ritmo. En los últimos días ... se ha completado uno de los hitos clave del proyecto: la instalación de los marcos estructurales que darán soporte al paso elevado. Con esta actuación, la intervención entra en su fase más visible y decisiva, después de semanas de trabajo técnico y preparación del terreno.

El proyecto, como ha venido contando SUR desde sus primeras fases administrativas, responde a una demanda histórica de los vecinos de El Alcaide, Sierra del Paraíso, Los Portales, La Moheda, Meica, Las Chozas y Montes de Málaga. Estas zonas, que concentran a cerca de 700 residentes, han sufrido durante años los efectos de un acceso deficiente, agravado en cada temporada de lluvias por el riesgo de inundaciones y cortes de paso. La construcción del puente permitirá no solo mejorar la movilidad, sino garantizar la conexión permanente incluso en episodios meteorológicos adversos.

La intervención fue adjudicada a la empresa Probisa Vías y Obras SLU con un presupuesto de 277.154,74 euros, cofinanciado por el Ayuntamiento de Casabermeja y la Diputación Provincial de Málaga. El plazo de ejecución previsto es de dos meses. Según lo recogido en anteriores informaciones de este periódico, la licitación fue lanzada a principios de año, pero las lluvias acumuladas en primavera obligaron a retrasar el inicio de las obras hasta asegurar las condiciones adecuadas del terreno.

El diseño del puente contempla una calzada de siete metros, dos acerados peatonales de 1,20 metros cada uno y un fretil homologado, todo ello adaptado a la normativa actual de seguridad vial e hidráulica. Los marcos instalados en los últimos días constituyen el corazón estructural del puente, y su colocación ha sido posible tras superar con éxito las tareas previas de cimentación, desvío provisional del cauce y adecuación técnica de la zona.

Próximos trabajos

Como ha podido confirmar este periódico, los trabajos continuarán ahora con la preparación del tablero, el asfaltado, la instalación de barandillas y el enlace con los viales existentes. También se contemplan mejoras en el drenaje y la canalización de aguas pluviales para evitar que la infraestructura sufra en el futuro los mismos problemas que la anterior.

Desde el Ayuntamiento, que ha mantenido un seguimiento constante de la obra, se insiste en la importancia de esta actuación para el conjunto del municipio. «Es una inversión estratégica que responde a una necesidad urgente, no solo por motivos de movilidad, sino también de seguridad y calidad de vida para cientos de familias», han señalado fuentes municipales. El Consistorio ha agradecido la comprensión vecinal ante las molestias derivadas de la obra y ha reiterado que se avisará con antelación de cualquier corte o modificación temporal en los accesos.