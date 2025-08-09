Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La estructura del nuevo puente que conectará Casabermeja. SUR

Instalada la estructura del puente que conectará El Alcaide con Casabermeja

La obra entra en una fase clave y mejorará la conexión de más de 700 vecinos de zonas que sufren aislamiento en época de lluvias

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Casabermeja

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:25

Las obras del nuevo puente que conectará la zona de El Alcaide con el resto de Casabermeja avanzan a buen ritmo. En los últimos días ... se ha completado uno de los hitos clave del proyecto: la instalación de los marcos estructurales que darán soporte al paso elevado. Con esta actuación, la intervención entra en su fase más visible y decisiva, después de semanas de trabajo técnico y preparación del terreno.

