El Hotel Escuela de Archidona roza el 99% de inserción laboral y arranca curso con un 40% más de alumnos

El Hotel Escuela Convento Santo Domingo de Archidona ha comenzado un nuevo curso académico con cifras que refuerzan su papel como referente provincial en la ... formación de hostelería y turismo. La matrícula ha aumentado un 40% respecto al año pasado y alcanza los 54 estudiantes, mientras que la inserción laboral de sus titulados se sitúa en el 99% en la última promoción.

54 estudiantes nuevos

Con este ya suman 23 años desde que el centro que abrió sus puertas y ha diplomado a cerca de un millar de alumnos. La gran mayoría de ellos se ha incorporado con rapidez al mercado laboral gracias a un modelo que combina la enseñanza práctica en cocina, restaurante, bar, recepción o regiduría de pisos con materias como idiomas, informática o gestión de calidad. A este plan se suman prácticas externas en empresas de prestigio y una bolsa de empleo que, según sus responsables, garantiza la contratación en un corto plazo.

El arranque oficial del curso tuvo lugar este lunes con la presencia del consejero de Turismo, Cultura y Deporte y de Andalucía Exterior, Arturo Bernal, junto al alcalde de Archidona; Manuel Almohalla, la directora general de Promoción y Fomento del Turismo y el equipo docente. En su intervención, Bernal calificó la hostelería como «la industria de la felicidad» y destacó que los profesionales son «la mejor carta de presentación» de Andalucía, ya que la «atención recibida» es uno de los principales motivos por los que los turistas repiten destino.

Asimismo, Bernal aprovechó su intervención para trasladar algunos datos que respaldan su punto de vista. En 2024 se crearon 94.000 empleos en Andalucía, de los cuales un 14% se originaron en la hostelería. En agosto, más de 365.000 trabajadores estaban afiliados a la Seguridad Social en este sector, lo que supone un incremento interanual del 3%. Un tercio de esos empleos, unos 115.000, pertenecen a la provincia de Málaga. Estos números han contribuido a que la comunidad registre la tasa de paro más baja de los últimos quince años.

Un alumno del Hotel Escuela Convento Santo Domingo de Archidona saluda al consejero de Turismo, Arturo Bernal. SUR

Sistema de protección

El Hotel Escuela Santo Domingo cumple también una función social al acoger a menores procedentes del sistema de protección de la Junta. En 2023, este grupo alcanzó un 89% de inserción laboral, lo que refuerza el valor de la formación como herramienta de inclusión. Durante la inauguración, se reconoció la labor del profesorado y del personal del centro por mantener unos resultados que se sitúan entre los mejores de la formación profesional en Andalucía.

Con la tradicional foto de familia en la fachada del convento, autoridades, docentes y alumnado dieron por inaugurado un curso que arranca con expectativas de continuidad en los buenos resultados. El centro archidonés vuelve así a situarse como una de las principales canteras de profesionales para un sector que es pieza clave de la economía provincial y andaluza.