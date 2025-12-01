Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Romero Benítez ante la fachada de Belén donde presentará su último libro A.J.G.

El historiador Jesús Romero insiste en declarar BIC los templos y conventos de Antequera

El 12 de diciembre presenta en la iglesia de Belén el libro 'Clausuras de Antequera', con fotografías de Alfredo Sotelo

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:37

El historiador de Arte Jesús Romero Benítez pide que las iglesias y conventos de Antequera se protejan como Bien de Interés Cultural (BIC) con el ... fin de salvaguardar tanto los bienes muebles e inmuebles, evitando que el patrimonio salga de la ciudad como ocurre cuando cierra un convento de clausura.

