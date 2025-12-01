El historiador Jesús Romero insiste en declarar BIC los templos y conventos de Antequera

El historiador de Arte Jesús Romero Benítez pide que las iglesias y conventos de Antequera se protejan como Bien de Interés Cultural (BIC) con el ... fin de salvaguardar tanto los bienes muebles e inmuebles, evitando que el patrimonio salga de la ciudad como ocurre cuando cierra un convento de clausura.

Entre los templos, no entiende cómo «San Sebastián, San Pedro, que es una catedral, no están declarados, o la Trinidad, que es una joya del barroco madrileño». Esta recomendación surge del nuevo libro que presentará el próximo viernes 12 de diciembre a las 19.30 horas en la iglesia conventual de Belén que acogerá la presentación de 'Clausuras de Antequera', un libro escrito por él que cuenta con fotografías que Alfredo Sotelo realizó hace 25 años en el interior de los entonces seis conventos de clausura en la ciudad.

Romero explica que «Sotelo, a instancia del Ayuntamiento, preparó una exposición que se montó en el Pósito que se llamaba 'La Casa Sosegada', en alusión a un verso de San Juan de la Cruz». Fueron cuadros de gran formato con altísima calidad y 25 años después... «me puse en contacto con mi amigo Alfredo Sotelo y le dije si hacíamos un libro sobre las clausuras con su fotografía y con textos míos nuevos. Nos pusimos de acuerdo rápidamente».

Un libro que deja constancia de cómo eran los interiores de los conventos a principios de este siglo XXI. «Es un documento de valor histórico, artístico y etnológico, porque es el interés de cómo es un convento por dentro, cómo funciona, cuáles son las dependencias».

Además, comparte conversaciones que tuvo con las religiosas. «Comparto cómo Sor Carmen, la sacristana de Madre de Dios, me relató que cuando llegaron las 'sevillanas', me decía, me mandó una carta secreta donde decía que arrasaron con todo como los franceses».