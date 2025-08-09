La Guardia Civil va de campamentos en Alhaurín de la Torre

Un servicio de control de verificación de vehículos, demostraciones sobre la labor de cuidado al medio ambiente o el empleo de defensas, cascos, escudos ... y chalecos de protección personal. Son algunas de las actividades en las que han participado niños y niñas, de entre 4 y 13 años, inscritos en los campamentos de verano organizados por la Concejalía de Juventud, que dirige Iraya Villalba.

En esta actividad ha sido posible gracias a la implicación de unidades del Grupo de Intervención Rápida (GIR), la Patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) desplazados desde Coín. Los uniformados han compartido su labor con los pequeños e primer lugar en el Parque Municipal Mirador de Bellavista, adonde se han desplazado los participantes de las actividades veraniegas que se organizan en la Casa de la Juventud, y también el Aula de la Naturaleza de Torrealquería, donde se desarrolla el campamento Kikiwaka.

El teniente al frente del Cuerpo en Alhaurín de la Torre, Pablo Ángel García Villodres, ha destacado la importancia de este tipo de actividades para que los más jóvenes conozcan el papel de la Benemérita en la sociedad. Por su parte, Iraya Villalba ha subrayado el apoya este tipo de iniciativas que sirven, en sus palabras, «por un lado, para implicar estrechamente a las Fuerzas de Seguridad de Estado con las generaciones más jóvenes y, por otro, para contribuir a proyectar una correcta percepción de lo que es la seguridad ciudadana en sus diferentes campos».

En el campamento Kikiwaka, con unos 150 niños y niñas, se realizan talleres y numerosas actividades lúdicas, deportivas y educativas, así como juegos, manualidades y visitas a las piscinas y otros lugares para el disfrute de los más pequeños en un entorno único, ya que está ubicado en plena naturaleza de Torrealquería.

Por otro lado, en el campamento urbano, en la Casa de la Juventud, con un centenar de participantes, también se promueve un disfrute del tiempo de descanso que sea enriquecedor.