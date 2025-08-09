Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un niño y una niña participantes en la actividad, con un escudo y una defensa antidisturbios. SUR

La Guardia Civil va de campamentos en Alhaurín de la Torre

Unidades del Grupo de Intervención Rápida, a Patrulla de Seguridad Ciudadana y el Servicio de Protección de la Naturaleza muestran a niños y adolescentes sus servicios y «herramientas de trabajo»

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:07

Un servicio de control de verificación de vehículos, demostraciones sobre la labor de cuidado al medio ambiente o el empleo de defensas, cascos, escudos ... y chalecos de protección personal. Son algunas de las actividades en las que han participado niños y niñas, de entre 4 y 13 años, inscritos en los campamentos de verano organizados por la Concejalía de Juventud, que dirige Iraya Villalba.

