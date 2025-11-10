Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La teniente de alcalde Ana Cebrián, el alcalde Manuel Barón y el gerente de la ACIA, Jaime Barranco A.J.G.

El «gordo» vuelve a tocarle al comercio de Antequera: 300.000 euros en vales municipales

El consistorio subvenciona el 40 por ciento de los bonos personales por valor de 150 euros para hacer las compras navideñas

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:20

Comenta

El Ayuntamiento de Antequera aporta para esta próxima campaña navideña 300.000 euros para los bonoconsumo que supondrán 800.000 euros de venta en el ... comercio local, según anuncian el alcalde Manuel Barón, la teniente de alcalde Ana Cebrián y el gerente de la ACIA (Asociación del Comercio, Empresas e Industria de Antequera) Jaime Barranco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

