El «gordo» vuelve a tocarle al comercio de Antequera: 300.000 euros en vales municipales

El Ayuntamiento de Antequera aporta para esta próxima campaña navideña 300.000 euros para los bonoconsumo que supondrán 800.000 euros de venta en el ... comercio local, según anuncian el alcalde Manuel Barón, la teniente de alcalde Ana Cebrián y el gerente de la ACIA (Asociación del Comercio, Empresas e Industria de Antequera) Jaime Barranco.

Se trata de una iniciativa por la que cada persona mayor de edad puede comprar hasta 150 euros en vales, de los que el 40 por ciento aporta el consistorio y el resto, 90 euros, el consumidor. El uso tiene como condición que se compre en el tejido comercial de la ciudad desde el 9 de diciembre hasta el 5 de enero.

El martes 9 de diciembre a las 10 de la mañana se pondrán a la venta los 10.576 bonos de 25 euros y 7.000 de 50 euros. La mitad se ofertarán telemáticamente y la otra, presencialmente en la Oficina de Turismo y en el Edificio de San Luis.

La web será antequera.bonoconsumo.es. Desde el 20 de noviembre y hasta el 22 de diciembre estará abierto el periodo de inclusión de los comercios que quieran sumarse. Los establecimientos que se vayan a unir por primera vez deberán darse de alta en la web antequera.bonoconsumo.es y presentar la documentación exigida. El resto, renovar la solicitud.