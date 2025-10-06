Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José López Hurtado, en el quiosco de Retamar. J. R. C.

Furor por el intercambio de cromos en Alhaurín de la Torre

Desde hace cinco años, decenas de personas se reúnen en Retamar convocadas por José López Hurtado

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:23

Comenta

sus 72 años, José López Hurtado no es capaz de re cordar el tiempo que hace que colecciona cosas. «Toda la vida», resuelve. Su afición ... le ha acompañado en sus viajes por medio mundo, como empleado de una compañía americana de cruceros. Este amor por reunir cosas, le ha llevado a atesorar billetes de distintas naciones, algunas ya extintas, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Yugoslavia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  5. 5 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  6. 6 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  7. 7 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  8. 8 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello
  9. 9 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga
  10. 10 Alerta sanitaria por la presencia de fragmentos metálicos en un confit de foie

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Furor por el intercambio de cromos en Alhaurín de la Torre

Furor por el intercambio de cromos en Alhaurín de la Torre