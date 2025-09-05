Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salvador Pérez 'Senderito' con los BRICA a los que guió en el incendio. SUR

Un 'Everesting' solidario por la sierra de Alhaurín el Grande: «Me prometí que haría algo grande por ella»

El deportista local Salvador Pérez 'Senderito', de 66 años, afrontará el próximo 5 de septiembre el reto de subir y bajar diez veces el monte hasta alcanzar los 8.848 metros del Everest, con el objetivo de recaudar fondos para la reforestación tras el incendio de 2022

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:13

La sierra de Alhaurín el Grande aún conserva cicatrices. Tres años después del devastador incendio que arrasó más de seiscientas hectáreas en 2022, el monte ... muestra claros y laderas ennegrecidas que recuerdan la magnitud de aquella tragedia. Para muchos vecinos, aquellas llamas no solo destruyeron un paisaje, también dejaron una herida emocional que tardará en cerrarse. Entre ellos está Salvador Pérez, 'Senderito', un alhaurino de 66 años que entonces vivió el fuego de cerca, colaborando con los equipos de extinción y acompañando a los brigadistas mientras las llamas devoraban la sierra. Desde ese día, asegura, se prometió hacer algo grande en favor de la montaña: «Hace tres años ardió mi sierra y ese día me prometí que haría algo grande por ella«, dice convencido. El próximo viernes 5 de septiembre, cumplirá aquella promesa con un reto tan extremo como simbólico: un Everesting solidario.

