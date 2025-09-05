Un 'Everesting' solidario por la sierra de Alhaurín el Grande: «Me prometí que haría algo grande por ella»

La sierra de Alhaurín el Grande aún conserva cicatrices. Tres años después del devastador incendio que arrasó más de seiscientas hectáreas en 2022, el monte ... muestra claros y laderas ennegrecidas que recuerdan la magnitud de aquella tragedia. Para muchos vecinos, aquellas llamas no solo destruyeron un paisaje, también dejaron una herida emocional que tardará en cerrarse. Entre ellos está Salvador Pérez, 'Senderito', un alhaurino de 66 años que entonces vivió el fuego de cerca, colaborando con los equipos de extinción y acompañando a los brigadistas mientras las llamas devoraban la sierra. Desde ese día, asegura, se prometió hacer algo grande en favor de la montaña: «Hace tres años ardió mi sierra y ese día me prometí que haría algo grande por ella«, dice convencido. El próximo viernes 5 de septiembre, cumplirá aquella promesa con un reto tan extremo como simbólico: un Everesting solidario.

El desafío es tan simple de explicar como brutal de ejecutar. Se trata de acumular en una sola tirada la misma altitud que el monte Everest, 8.848 metros, subiendo y bajando una misma montaña hasta conseguirlo. En este caso, será el Pico Mijas, conocido popularmente como 'La Bola' por el radar meteorológico que corona su cumbre. Para lograrlo, 'Senderito' tendrá que ascender y descender diez veces, corriendo sin descanso durante unas 33 horas. No habrá pausas para dormir, apenas breves descansos para alimentarse o hidratarse, y cada vuelta supondrá un desgaste físico y mental enorme. En Andalucía, solo un atleta, mucho más joven que Salvador, lo ha conseguido en la modalidad de carrera, lo que convierte este reto en una gesta prácticamente inédita.

8.848 metros

Pero para el malagueño el desafío es algo más que deporte. Es un homenaje a la sierra que lo ha visto crecer, entrenar y competir, y a todas las personas que lucharon contra el incendio: brigadistas del Infoca, bomberos, voluntarios y vecinos. Es también una llamada a la memoria colectiva para no olvidar lo sucedido en 2022 y para implicar a toda la comunidad en la recuperación del monte. Como subrayó el concejal de Deportes, Sergio Rodríguez, «el altruismo y la solidaridad de Salvador tienen un mérito añadido, ya que hablamos de una prueba extremadamente dura que requiere preparación y resistencia». En sus palabras se resume bien el espíritu de un reto que combina superación personal con compromiso social y medioambiental.

«El altruismo y la solidaridad de Salvador tienen un mérito añadido, ya que hablamos de una prueba extremadamente dura que requiere preparación y resistencia», verbalizó Rodríguez

El municipio entero se ha volcado en esta iniciativa. El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, a través de las áreas de Medio Ambiente y Participación Ciudadana, ha trabajado durante todo el verano en preparar las labores de repoblación, que comienzan ahora tras la espera técnica de tres años. «Hemos trabajado durante todo el verano para preparar estas labores y apoyar la mejora y conservación de nuestro pulmón verde», destacó la concejala Teresa García.

A la organización se suman colectivos locales que aportarán manos, logística y acompañamiento. El Club Fuente del Acebuche será responsable del avituallamiento durante las más de treinta horas del reto y acompañará al ciclista en cada ascenso para reforzar la seguridad. El Club Deportivo Alhaurín, la Sociedad de Caza y otros grupos de la localidad también colaborarán en todo lo necesario, demostrando que se trata de un esfuerzo colectivo que trasciende lo individual.

Broche final

El esfuerzo de Salvador tendrá un broche festivo el sábado 6 de septiembre a las 19.30 horas en el recinto ferial de Alhaurín el Grande. Ese día, vecinos y visitantes podrán celebrar juntos la culminación del reto con una gran fiesta solidaria que contará con un cartel musical de talento local: Los del Lugar, la Comparsa de Alhaurín, Francis León 'El Jilguero por Derecho' y los Deejays de Café Lemour. Música en vivo, ambiente de convivencia y la satisfacción de apoyar una causa que trasciende fronteras.

Las entradas tienen un coste de 10 euros y están disponibles en Café Lemour y en la plataforma Giglon. Además, se ha habilitado una fila cero para quienes deseen colaborar sin asistir y la posibilidad de inscribirse en el Banco del Voluntariado. «El área de participación ciudadana invita a todo el mundo a unirse a este evento solidario, colaborar en la fila cero e incluso inscribirse en el Banco del Voluntariado para sumar su granito de arena», recordó la concejala Ana Belén Rodríguez.

Ampliar Presentación del reto solidario Everesting de Salvador Pérez 'Senderito' en Alhaurín el Grande. SUR

La historia de 'Senderito' es también la de una segunda vida. Tras décadas en el mundo taurino como torero y banderillero, se jubiló a los 55 años y descubrió en la montaña una nueva pasión. En poco tiempo se convirtió en un corredor habitual de la sierra, ganándose el apodo de 'Senderito' por su agilidad en los descensos. Esa afición lo llevó incluso a proclamarse Campeón de España de carreras por montaña en la categoría de veteranos. Pero más allá de los títulos, lo que lo distingue es la conexión íntima con la sierra de Mijas, a la que ha dedicado incontables horas de entrenamiento y que hoy le devuelve el impulso necesario para intentar lo imposible.

Su reto, sin embargo, no es solo deportivo. Es un acto de gratitud hacia la montaña y hacia quienes lucharon contra el fuego. Con esa convicción invita a toda Andalucía a unirse a la causa, ya sea participando en la fiesta, colaborando en la fila cero o simplemente difundiendo el mensaje. «La montaña no solo necesita piernas: necesita memoria, conciencia y futuro», insiste el veterano deportista.

El 5 y 6 de septiembre, los ojos de un pueblo estarán puestos en la montaña. Cada ascenso y cada descenso de 'Senderito' serán mucho más que metros de desnivel: serán pasos de memoria, de esperanza y de compromiso. En un reto donde lo físico y lo simbólico se funden, Salvador Pérez intentará demostrar que nunca es tarde para desafiar lo imposible si la causa lo merece. Y en este caso, lo merece: la vida y el futuro de la sierra de Alhaurín el Grande.