El subdelegado Javier Salas en las obras de la estación de Bobadilla A.J.G.

La estación de tren de Bobadilla reactivará sus paradas en marzo de 2026

Salas destaca que la mejora del actual Cuartel de la Guardia Civil de Antequera salva la urgencia y ahora tocará planificar el nuevo edificio

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:38

La histórica estación de Bobadilla volverá a tener paradas de viajeros en marzo de 2026, según prevé el subdelegado del Gobierno de España en Málaga ... Javier Salas, tras ejecutarse el 90% de la inversión de la línea Algeciras-Bobadilla.

