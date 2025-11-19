La estación de tren de Bobadilla reactivará sus paradas en marzo de 2026

La histórica estación de Bobadilla volverá a tener paradas de viajeros en marzo de 2026, según prevé el subdelegado del Gobierno de España en Málaga ... Javier Salas, tras ejecutarse el 90% de la inversión de la línea Algeciras-Bobadilla.

En la estación en sí se está efectuando la mejora de la accesibilidad y la seguridad que ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) está ejecutando con un presupuesto de 3,2 millones de euros. Se está dotando de dos ascensores y el aumento de los andenes en 210 metros de longitud, con nuevos pavimentos, iluminación y franjas táctiles «para tener una mejor infraestructura a la hora de que lleguen trenes con mayor carga y capacidad», explica.

Se trata de la tercera estación de ferrocarril en el municipio de Antequera tras las dos de AVE: Santa Ana y AV. «Esto va a suponer un antes y un después en convertir Antequera en uno de los principales núcleos logísticos de España», termina Salas. Además refuerza los corredores.

Cuartel de Guardia Civil

Por otro lado, el subdelegado del Gobierno visitó el Cuartel de la Guardia Civil de Antequera que está recibiendo una mejora por parte del Ministerio del Interior en el adecentamiento de la fachada por valor de 300.000 euros. Se permitirá mejorar varias de las dependencias, garantizando la seguridad del edificio. Aunque sigue pendiente de las nuevas dependencias que llevan más de 15 años esperando, quedando en la estructura y bloqueado entre el Gobierno y el Ayuntamiento. Es el equipamiento que falta tras el nuevo Juzgado y Comisaría de Policía Nacional.