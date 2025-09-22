Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista del Dolmen I de la necrópolis de La Lentejuela. SUR

Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía

El sepulcro, con 13 metros de longitud y un estado de conservación excepcional, aporta claves sobre los rituales funerarios del III milenio a. C.

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Teba

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:27

En la localidad malagueña de Teba, la tierra ha devuelto un secreto milenario. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Cádiz ha sacado a ... la luz el Dolmen I de la necrópolis de La Lentejuela, una tumba monumental que, con más de 5.000 años de antigüedad, sorprende por su excelente estado de conservación.

