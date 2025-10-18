Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación de las actividades de Cruz Roja. SUR

Cruz Roja atiende en Alhaurín de la Torre a casi 850 personas

Las situaciones de vulnerabilidad y la ayuda para la inserción laboral centran la actividad de la organización

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:47

La labor social de Cruz Roja llegue en Alhaurín de la Torre a casi 850 personas, una tarea centrada en las situaciones de vulnerabilidad y ... la ayuda para la inserción laboral. En esta tarea tiene la colaboración del Ayuntamiento, a través del Área de Asuntos Sociales. El coordinador provincial, Samuel Linares, junto con la concejala María del Carmen Molina, se encargaron de dar a conocer y explicar las iniciativas concretas. Se trata del proyecto de 'Apoyo integral a personas en situación de pobreza crónica', con el objetivo de incrementar el nivel de empleabilidad de familias en situación de exclusión, de conectar a las usuarios sobre sus potencialidades personales y de informar sobre los recursos y oportunidades que brinda el entorno. Se han atendido a 499 personas a través de gestiones del Ingreso Mínimo Vital, sesiones de mejora de competencias emocionales, sociales y prelaborales, talleres de digitalización informática (certificado digital, formación básica en móviles, inteligencia artificial o corresponsabilidad familiar. En la actividad 'Integrales para la inserción laboral' se ha alcanzado a 223 alhaurinos y, sobre todo, alhaurinas, pues el año pasado, el 80% de las participantes son mujeres.

