Cruz Roja atiende en Alhaurín de la Torre a casi 850 personas

La labor social de Cruz Roja llegue en Alhaurín de la Torre a casi 850 personas, una tarea centrada en las situaciones de vulnerabilidad y ... la ayuda para la inserción laboral. En esta tarea tiene la colaboración del Ayuntamiento, a través del Área de Asuntos Sociales. El coordinador provincial, Samuel Linares, junto con la concejala María del Carmen Molina, se encargaron de dar a conocer y explicar las iniciativas concretas. Se trata del proyecto de 'Apoyo integral a personas en situación de pobreza crónica', con el objetivo de incrementar el nivel de empleabilidad de familias en situación de exclusión, de conectar a las usuarios sobre sus potencialidades personales y de informar sobre los recursos y oportunidades que brinda el entorno. Se han atendido a 499 personas a través de gestiones del Ingreso Mínimo Vital, sesiones de mejora de competencias emocionales, sociales y prelaborales, talleres de digitalización informática (certificado digital, formación básica en móviles, inteligencia artificial o corresponsabilidad familiar. En la actividad 'Integrales para la inserción laboral' se ha alcanzado a 223 alhaurinos y, sobre todo, alhaurinas, pues el año pasado, el 80% de las participantes son mujeres.

Se ofrece formación personalizada para destacar en el mercado laboral, acompañamiento para potenciar habilidades personales y definir un itinerario profesional individualizado, y apoyo en la inserción laboral. Se han realizado acciones formativas de atención sociosanitaria, de servicios polivalentes de limpieza y mantenimiento en edificios y comunidades, de personal polivalente de supermercado, de instalador de fibra óptica o de carnicería y productos frescos. En la actualidad, de las participantes en el Plan de Empleo de Cruz Roja desde febrero de 2024 han conseguido la inserción laboral 41 personas.

Con la acción 'Click A' se han atendido a 110 personas usuarias con actividades relacionadas con la digitalización informática, ciberseguridad, obtención del certificado digital, búsqueda activa de empleo, uso positivo de las nuevas tecnologías, banca electrónica, etc.

Desde Cruz Roja destaca que sin la colaboración de voluntarios y voluntarias no habría sido posible de manera eficiente. Un total de 22 personas participaron activamente en las diversas iniciativas, sumando casi 800 horas de voluntariado.

Por otro lado, durante el mes de octubre se han planificado talleres de gestión emocional, higiene del sueño y sexualidad. La concejala de Asuntos Sociales ha agradecido el trabajo que realiza todo el equipo de la organización en Alhaurín de la Torre y ha recordado que la ciudadanía puede informarse en su sede situada en la calle Caldera, junto al Centro de Servicios Sociales Comunitarios.