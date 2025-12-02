Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos San Millán, cronista de Alhaurín de la Torre firma un ejemplar de su libro, en presencia de directora de la Biblioteca Municipal 'Antonio Garrido Moraga', Rocío Serrán.

El cronista de Alhaurín de la Torre suma ya 21 libros dedicados a los historia contemporánea del municipio

Carlos San Millán publica una obra en la que, gracias al legado fotográfico de Bienvenido-Arenas, repasa el cuatrienio de 1952 a 1956

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:53

El cronista oficial de Alhaurín de la Torre, Carlos San Millán, ha protagonizado una de las sesiones de la edición 23 del ciclo organizado para ... dar a conocer la historia del municipio, una charla en la que ha dado a conocer su libro número 21 sobre el pasado contemporáneo de la población.

