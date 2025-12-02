El cronista de Alhaurín de la Torre suma ya 21 libros dedicados a los historia contemporánea del municipio

El cronista oficial de Alhaurín de la Torre, Carlos San Millán, ha protagonizado una de las sesiones de la edición 23 del ciclo organizado para ... dar a conocer la historia del municipio, una charla en la que ha dado a conocer su libro número 21 sobre el pasado contemporáneo de la población.

El doctor en Historia y profesor de las Universidades de Málaga e Internacional Isabel I de Castilla firma la obra 'Alhaurín de la Torre en fotografías del siglo XX. Retorno al fondo Bienvenido-Arenas'.

La publicación recoge las fotografías de cuatro actos sociales celebrados entre 1952 y 1956, de los que tres ya habían aparecido en 2014, de forma incompleta en 'Fotografías de Alhaurín de la Torre en el Fondo Bienvenido-Arenas', que vio la luz al mismo tiempo que se aprobó el nombramiento de Hijo Adoptivo del municipio de San Millán que, hace algo más de un año, recibió el título de Cronista Oficial.

En esta nueva aproximación a la época contemporánea alhaurina, el reto ha sido la total identificación de las personas que aparecen en los distintos actos, además de, como explica el autor, «la fijación exacta de la cronología de las fotos y la presencia de esos actos en la prensa de la época».

«Considero que en Alhaurín de la Torre se está haciendo un trabajo muy bueno, el Ayuntamiento está apostando muy fuerte por la recuperación de su historia y garantizo que, en proporción al número de habitantes, no hay lugar en Málaga que haya publicado tantos libros como lo hace este municipio», sostiene San Millán.

Imágenes y portada de la nueva obra de San Millán. SUR

La bendición del Hogar del Productor, en diciembre de 1952; la visita del ministro José Solís a este centro de reunión, en enero de 1953; un homenaje a Andrés Peralta, en junio de 1955, y un encuentro de la Central Nacional Sindical, en marzo de 1956, son los cuatro momentos de mitad del siglo pasado que se analizan.

De este modo, el cronista ahonda en el estudio y la catalogación minuciosa de la fotografía en blanco y negro de Alhaurín de la Torre.

Durante su ponencia, el cronista Carlos San Millán aprovechó la ocasión para dar a conocer algunos de los proyectos en los que trabaja y que espera pronto culminar, como un estudio sobre los transportes y los vehículos en Alhaurín de la Torre a lo largo del siglo XX; al que se une otra labor de investigación, junto a Miguel Barrionuevo, sobre la Cofradía del Cristo de la Vera -Cruz y Nuestra Señora de la Soledad y también un trabajo sobre el Jardín del Retiro, del que adelantó que se convirtió en la década de los años 20 y 30 del pasado siglo en un foco dinamizador de la actividad turística.

Nuevo concejal y programación

El acto, que se desarrolló en la Biblioteca Municipal 'Antonio Garrido Moraga', contó con la presencia José Manuel de Molina, concejal de Patrimonio Histórico, que hizo la introducción de la obra, al tiempo que se presentaba como nuevo edil de Patrimonio Histórico, con lo que toma el relevo a Manuel López Mestanza, diputado de Cultura y también miembro de la Corporación alhaurina.

Dentro del ciclo, el pasado 6 de noviembre, tuvo lugar la primera de las conferencias 'La Fuente y el Puente del Rey: hambre o puente (en el tercer centenario del proyecto)' a cargo del licenciado en Historia y Arqueólogo Carlos Gozalbes Cravioto.

También está programada la presentación del libro 'El Vall de Santa María, un territorio de La Algarbia, a finales de la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna' del licenciado en Historia y arqueólogo, José Antonio Santamaría, que indaga en este trabajo en los vestigios de la época en esa zona, en lo que hoy es el entorno del arroyo del Valle.