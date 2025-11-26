Corea del Sur se interesa por la calidad del aceite de denominación de origen de Antequera

El aceite de Denominación de Origen Protegida (DOP) de Antequera llega a Corea del Sur que ha triplicado en un mes su petición inicial de ... 10.000 litros y ya van por 30.000, lo que demuestra el valor por la calidad del aceite que sale de las cooperativas de la comarca antequerana, según destaca Benito Avilés, presidente del consejo regulador de la DOP.

«Hemos abierto mercados en países como Japón y Corea, donde está habiendo una gran demanda de este tipo de aceites». La clave es el interés por la calidad del aceite dentro de unos hábitos saludables de alimentación y de vida.

Esta denominación protegida es la única de aceite de la provincia malagueña, agrupando a 18 municipios de la comarca antequerana, más Palenciana de Córdoba. Son más de 5.000 agricultores con 42.600 hectáreas, con más de 13 cooperativas «luchando año tras año por una mejora en la calidad y para que llegue al consumidor».

Un trabajo que comienza con «la recogida de la aceituna, el tratamiento y la rápida elaboración en la en nuestras almazaras». El compromiso que tienen los agricultores «por la calidad, se denota por ejemplo, en los premios maestros del grupo DCOOP donde dos almazaras nuestras se han llevado tres premios».

Son aceites tempranos de cooperativas inscritas dentro de la DOP, dentro de las más 120 cooperativas que integran el grupo DCOOP. Estas cooperativas tienen «un zumo muy valorado, que da mucho trabajo en nuestra comarca. Y es que el aceite es como el agua, sin él no existiría vida en nuestra comarca, ya que prácticamente es el único producto en sí que todavía pues mantiene la población, todavía crea trabajo».

Marina de Torres, secretaria general de la DOP, por su parte, apuntó que han pasado de 13 a 14 cooperativas al unirse Nuestra Señora del Rosario de Teba. «El consejo regulador está abierto a que cualquier operador, tanto envasador, comercializador o productor, pueda incorporarse». Lo único que tienen que cumplir son los requisitos publicados en el pliego de la DOP, respaldados por la Unión Europea.